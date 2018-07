佐野玲於(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、中川大志、高杉真宙、横浜流星の4人がそろって主演を務める『虹色デイズ』。次世代を担う若き4人の個性を深掘りすべく、全員に同じ質問をぶつけたところ、それぞれ独特の見解が…。リレーインタビュー第2走者で登場するのは、超マイペースなオタクの“つよぽん”を演じた高杉真宙。共演陣へのライバル意識や作品への思いを語ってもらった。―― まっつん(中川)は「男がカップラーメン食べるときは、もうひと踏ん張りするときだろ」と言っていました。中川さんが勝負の時に必ずすることは?「集中する時に食べるのはショウガかな…? 体を温めると集中できる…いや、勝手にそう思ってるんですけど(笑)」―― 恵ちゃん(横浜)のセリフに「男女間にはSとMしかない」という名言(?)があります。さまざまな形の恋や友情が出てくる『虹色デイズ』ですが、中川さんは男女間に友情は成立すると思いますか?「YES! 『この人とは友達だな』と思ったら、絶対に友達です。じゃないと(恋愛か友情かはっきりしない中途半端な状態が)気持ち悪いですね(笑)」―― つよぽん(高杉)が「勝手にキャラ決めないでください」と言っていましたが、世間や周りの自分に対するイメージと、本当の自分の間にギャップを感じることは?「どうなんでしょ? みなさんが僕のことをどう思ってるかわかんないですけど…わりと頑固で負けず嫌いな部分が多いというか、それだけで自分は構成されていると言ってもいいくらいです。あとは…静かな人間だというパブリックイメージがあるかもしれませんが、普段は意外と静かじゃないです(笑)」―― 劇中に登場する杏奈(吉川愛)、まり(恒松祐里)、ゆきりん(堀田真由)、千葉ちゃんの4人のうち、付き合うならば?「ゆきりん。趣味(※漫画・アニメ好き)が一緒というのもあるし、映画の中のゆきりんとつよぽんの関係性が素敵だなと思います。ゆきりんは大人ですよね。友達もそうですけど、関係が長く続くには、互いを尊敬し合い、尊重することがすごく重要だなって思います」―― 同世代の俳優陣と共演しましたが、同世代にライバル意識は?「ありますね。同時に尊敬の念も持っています。『すごいな』と思うところがそれぞれにあるし、だからこそ『頑張らなきゃ!』って思います。自分がライバルだと感じるのは、尊敬したり、すごいと思える人ですね。そう感じるということは、意識しているということだと思うので。それは、蹴落とし合うというのとは全く違って、意識し合い、高め合えたらいいなと思います」―― あらためて今、キャリアにおける自身の立ち位置、この先の展望をどんな風に見ていますか?「何となくゴールはあるんでしょうけど、それがどれくらい明確なものなのかは、自分でもわかんないですね。明確じゃないからこそ、ずっと頑張っていかないといけないと思うし、いまどこにいるかというのがわかりづらいんですけど、だからこそ、この仕事は面白いんだなと思います。他人の話を聞いて、自分のいる位置を決めたくはないし、無理に過去といまと…って考えて、自分の位置を決める必要もないのかなと思っています」―― ライバル(!?)の3人にメッセージを!もし休みを一緒に過ごすならどんなことをしたいかもお願いします。Message for 佐野玲於「カッコいいダンスを踊っているというのもあって、ちょっとオラついている人なのかな? という印象を持ってたんですが、全然そんなことなくて、むしろ穏やかで。玲於くんが、なっちゃんとしてその場に立っていてくれたから、自分たちも役としてその場にいられたと思います。休みを一緒に過ごすなら、漫画を読んだり、ゲームをしたり、淡々と家で静かに過ごしたいです」Message for 中川大志「大志とは中1の頃に初めて会って以来、1,2を争うくらい共演回数は多いんですけど、20歳を過ぎても会えるのは嬉しいですね。毎回、一緒になるたびに、発想力の豊かさがうらやましくなります。大志はすごく気が回るんですけど、弟気質もあって、今回の現場では一番年下ということもあって、みんなからかわいがられてました。遊びに行くなら、大志は楽しそうなところをいっぱい知ってそうなので、普段、自分が行かないような王道の遊園地とか、夏祭りとかに連れて行ってほしいですね」Message for 横浜流星「4人ともマイペースですけど、中でも流星はダントツ。“我関せず”ってところがいいなぁと思います。かと思えば繊細なところやハングリー精神もあって、素敵です。舞台『闇狩人』で共演して以来、いつか映像でガッチリと一緒にやれたらと話してたんですけど、普段の流星を知ってるから、役に向き合っている姿が面白くもあったし、面白いことをしたいという気持ちもすごく伝わってきました。それを一緒にできたらと考える時間が楽しかったです。休みを一緒に過ごすなら、普通にご飯を一緒に食べて、いろいろ話をしたいです」<『虹色デイズ』リレーインタビュー>中川大志:配信済み 「男女の友情に憧れ?」横浜流星:7月7日配信「男女の友情は綺麗事!?」佐野玲於:7月8日配信「男女に友情は…ない!!」【あらすじ】新鋭・飯塚健監督がリアルな感覚と青春の輝きを瑞々しさあふれる映像で描き出す日常の物語。性格も趣味もまったく違うのに、いつも一緒のなっちゃん( 佐野)、まっつん(中川)、つよぽん(高杉)、恵ちゃんら仲良し男子高校生4人組。おバカでお騒がせな楽しい毎日を過ごす中、恋に奥手のなっちゃんが同級生の杏奈に片想いしたことで、4人の日常が変化する。映画『虹色デイズ』は、7月6日(金)より全国公開。(取材・文・写真/黒豆直樹)