米テキサス州の病院でこのほど、2日以内に48人もの赤ちゃんが誕生するという新記録を打ち出した。いつにも増して多くの赤ちゃんが産まれたことで、院内は大変賑やかになったようだ。『Inside Edition』『CBS Dallas』などが伝えている。



テキサス州フォートワースの「Baylor Scott & White All Saints Medical Center(ベイラー・スコット&ホワイト オールセインツ医療センター)」で、過去に例をみないほどのベビーブームが起こった。6月26日以降の41時間で、この病院だけで48人もの新生児が誕生したのである。1時間に1人以上の赤ちゃんが産まれたことになり、初めての事態に同病院のスタッフらはその喜びをFacebookアカウントに投稿した。



産科医のジェイミー・アーウィン医師は「赤ちゃんの誕生が重なった週は、満月のことをみな口にしていました。果たしてそれと関係があるのかどうかはわかりませんが、とにかくこの時期は1年の中でも忙しい時期になります」と話している。同州の記録によると、多くの赤ちゃんは7月〜9月に産まれているという。



看護部長のミッシェル・ステムリーさんは、「どんなに出産が重なっても、病院側はスタッフを動員して、夜食のピザを注文するなど準備は整っていました。短時間で48人も産まれるという新記録になりましたが、もっと誕生しても対応可能でしたよ。こういう時のために私たちはきちんとトレーニングを受けていますから」と語っている。



病院のFacebookを見た人からは「わぁ、すごい」「8月には更なるベビーブームが来るだろうね」「おめでとう、赤ちゃんたち。元気に育ってね!」といった声が寄せられている。



画像は『Inside Edition 2018年7月1日付「Baby Boom at Texas Hospital, 48 Babies Born in 41 Hours」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)