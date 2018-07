完全受注生産で、9月下旬発送予定

(C)HTP/YoIP

人気テレビアニメ「ユーリ!!! on ICE」の劇場版となる「ユーリ!!! on ICE 劇場版 ICE ADOLESCENCE」の2019年公開決定が発表されたことを受け、原画集「ユーリ!!! on ICE SELECT BOOK」が発売されることが決定した。

2016年10〜12月に放送された「ユーリ!!! on ICE」は、漫画「モテキ」でおなじみの久保ミツロウ氏と、「LUPIN the Third -峰不二子という女-」の山本沙代監督、「この世界の片隅に」で知られるMAPPAによる、フィギュアスケートを題材としたオリジナルアニメ。プレッシャーに弱いフィギュアスケーター・勝生勇利(かつきゆうり)が、世界選手権5連覇を成し遂げたヴィクトル・ニキフォロフをコーチに迎え、ロシアのユーリ・プリセツキーらライバル選手が待ち受けるグランプリシリーズに挑む姿を描いた。

原画集「ユーリ!!! on ICE SELECT BOOK」は、スタッフ陣の監修のもと、描き下ろしイラスト、キャラクターデザイン、原画などを掲載予定。価格は5500円(税込み)で、特典として複製原画3枚が付属する。完全受注生産で、MAPPA公式通販サイト( http://mappa-onlineshop.com/)で申し込み可能。発送時期は9月下旬を予定している。