映画『アベンジャーズ』『マイティ・ソー』シリーズの俳優クリス・ヘムズワースが6月30日、自身のインスタグラムで家族と海辺で楽しむ様子を公開。「lovely photo(かわいい写真)」「Beautiful family!(すてきな家族!)」と反響を呼んでいる。2015年にハリウッドの喧騒を避けて生活の拠点を故郷オーストラリアに戻し、充実した時間を過ごしているクリス。6歳の娘インディア・ローズちゃんと、5歳になる双子の息子トリスタンくんとサーシャくんの父親でもある彼は、イクメンセクシーパパとしてもたびたび注目されている。俳優としては、今年公開の主演映画『Bad Times at the El Royale(原題)』と来年公開の『アベンジャーズ』シリーズ新作が控え、来年公開の『メン・イン・ブラック』スピンオフ、『スター・トレック』シリーズ続編にも出演が決定しているクリス。「Incredible couple days camping with the family before heading overseas(海外に向かう前に、家族とキャンプした信じられない2、3日)」というキャプションで、子どもと海辺で釣りを楽しむ写真や、妻で女優のエルサ・パタキーとの2ショットをアップしたクリス。夕日が効果的で美しく、小さな子どものかわいらしさも強調された詩的な写真になっている。これに対し世界中のファンから「Very nice!」「Sweet kid」「Cute photo」といったコメントが殺到。しばらく離れ離れになるようだが、家族の愛と幸せそうな家族写真に癒やされながら頑張れそうなクリスだ。引用:https://www.instagram.com/chrishemsworth/