映画『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』などの女優フェリシティ・ジョーンズ(34)が、映画監督のチャールズ・ガード(45)とおよそ3年間の交際の末に極秘結婚した。The Sun が報じている。

2人は6月30日にイギリスのコッツウォルズ地方にあるスードリー城で結婚式を挙げたという。2人の結婚式が執り行われるため、普段は一般入場できる同所が、早めに閉園されていたそうだ。結婚式には、過去にフェリシティと共演したことのある、エディ・レッドメイン(『博士と彼女のセオリー』)や、トム・ハンクス(『インフェルノ』)ら豪華スターたちも参列していたとのこと。

フェリシティと結婚したチャールズは、ホラー映画『ゲスト』(2009・日本劇場未公開)を手掛けた映画監督。2人は2015年から交際を開始し、昨年の5月にチャールズがプロポーズをしていた。フェリシティはチャールズと出会う前に、オックスフォード大学時代に知り合った彫刻家エド・フォーニレスと2013年まで10年にもわたって交際していた。

フェリシティは女優業も好調。史上初のユダヤ人女性最高裁判事となったルース・ギンズバーグを演じる実話映画『オン・ザ・ベーシス・オブ・セックス(原題)/ On The Basis Of Sex』(2019年日本公開)や、エディと再タッグを組んで贈る熱気球サバイバルエンターテインメント『ジ・エアロノーツ(原題) / The Aeronauts』(2019年以降)などの公開を控えている。(編集部・石神恵美子)