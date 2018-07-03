¥«¥ê¥³¥ì5¼þÇ¯µÇ°¡Ã±Ç²è¥é¥ó¥É¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¢¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤Æ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤Û¤«¹ë²Ú¾ÞÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
5¼þÇ¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼¡È¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¡É¤¬Â£¤ëÌ¥ÏÇ¤Î±Ç²è¥Õ¥§¥¹¡Ö¥«¥ê¥Æ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ª¥·¥Í¥Þ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2018¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥«¥ê¥³¥ì2018¡×¡Ë¤Îµ¨Àá¤¬º£Ç¯¤âÅþÍè¡ª±Ç²è¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¥«¥ê¥³¥ì5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
¡È¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¡¦Ç®·ì¡¦Ê¨Æ¡¦±Ç²è¥Õ¥§¥¹¡ª¡É ¤ÈÂê¤·¡¢2014Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ê¥³¥ì¤âº£Ç¯¤Ç5¼þÇ¯¡ªËèÇ¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Â¿ºÌ¤ÊºîÉÊ¤ò¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±±Ç²è¥Õ¥§¥¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï7·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á8·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î6½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·ºî¡¦µìºî¡¦Ì¤¸ø³«ºî¤ò´Þ¤á¤¿Á´54ºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¨¡¨¡±Ç²è¥é¥ó¥É¤«¤é¡Ö¥«¥ê¥³¥ì¥¯¥¤¥º¡×¤ò½ÐÂê¡ª¨¡¨¡
¥«¥ê¥³¥ì2018³«ºÅ´ü´Ö¤Î7·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é8·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ´ÛÆâ¤Ë¤Æ½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¡È±Ç²è¥é¥ó¥É¤«¤é¤Î¡Ö¥«¥ê¥³¥ì¥¯¥¤¥º¡×¡É¤ËÅú¤¨¤Æ±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡ª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¡¢²¿¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤«Ä¾Á°¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤ºÈÎÇä³«»Ï¤È¶¦¤ËËèÇ¯¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥«¥ê¥³¥ì¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈºîÉÊÆÃÊÌ¾·ÂÔ¡×¤È¡¢¡Ö¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¾·ÂÔ·ô¡×¤È¤¤¤¦¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö
2018Ç¯7·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é8·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡¥«¥ê¥³¥ì¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈºîÉÊÆÃÊÌ¾·ÂÔ¡ã2Ì¾ÍÍ¡ä
¢¨¥«¥ê¥³¥ì¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ï2018Ç¯8·î17Æü¡Ê¶â¡Ë20¡§30¾å±ÇÍ½Äê
±þÊç´ü´Ö¡§2018Ç¯7·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á8·î11Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¤Þ¤Ç
¢¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¾·ÂÔ·ô¡ã5ÁÈ10Ì¾ÍÍ¡ä
±þÊç´ü´Ö¡§2018Ç¯7·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á8·î24Æü¡Ê¶â¡Ë½ªÆü
±þÊçÊýË¡¡§¡Ö±Ç²è¥é¥ó¥É¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡¢¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ´ÛÆâ¤Ë¤Æ½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¡É±Ç²è¥é¥ó¥É¤«¤é¤Î¡Ö¥«¥ê¥³¥ì¥¯¥¤¥º¡×¡É¤ÎÅú¤¨¤ò±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆþÎÏ
¢¨¡Ö±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ï7·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò¶Ø¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨³Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î±þÊç´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥«¥ê¥³¥ì¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈºîÉÊÆÃÊÌ¾·ÂÔ¡×¤ÏÅöÁª¼Ô¤´ËÜ¿Í¤µ¤Þ¤Î¤ßÍ¸ú¡£ºÂÀÊ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡Ö¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ¾·ÂÔ·ô¡×¤Ï¾·ÂÔ·ô¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ëÃí°Õ½ñ¤¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥«¥ê¥Æ¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ª¥·¥Í¥Þ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2018¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§7·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á8·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¿·½É¥·¥Í¥Þ¥«¥ê¥Æ
Æþ¾ìÎÁ¶â¡§¿·ºî1,500±ß¶Ñ°ì¡Ê¥ê¥Ô¡¼¥È³ä¤Ç1,200±ß¡Ë¡¿µìºî1,000±ß¶Ñ°ì
±Ç²èº×HP¡§http://qualite.musashino-k.jp/quali-colle2018/
©2014-2018 Musashino Co.,Ltd Tm.Musashinokogyo Co.,Ltd.
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É