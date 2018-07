アニメーション映画『ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE』が来年公開される。漫画家の久保ミツロウと、アニメーション監督の山本沙代が原案を手掛け、2016年に放送されたテレビアニメ『ユーリ!!! on ICE』は、男子フィギュアスケートの世界を描いた作品。劇場版でも監督・構成を山本、原案を久保と山本が担当し、アニメーション制作をMAPPA、キャラクターデザインを平松禎史、音楽を梅林太郎、松司馬拓、音楽プロデュースを冨永恵介(PIANO)が手掛ける。劇場版のストーリーは現時点では明かされていないが、新たに書き下ろされたオリジナルストーリーとなる。あわせて、平松が描き下ろし、田村せいきが美術を手掛けたティザービジュアルと、ティザービジュアルを使用した動画が公開。動画のナレーションはヴィクトル・ニキフォロフ役の諏訪部順一が担当した。また7月14日から東京・六本木のEXタワー17F 特設会場で開催される『ユーリ!!! on MUSEUM』では特大ティザービジュアルを展示。なお同作は海外での公開も視野に入れているという。