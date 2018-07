“Isn’t it good, Norwegian wood?”

何度も耳にしていてなじみ深い洋楽の名曲の数々。だが、意外と歌詞やタイトルの意味を知らずにぼんやりとしたイメージだけで聴いている人が多い。しかし歌詞やタイトルを翻訳し、そこに込められた物語を知ると、それまで抱いていたイメージとは大きく異なることに気づくはずだ。意味を分かって聴けばこれまでとは違う感動を味わうはずだし、カラオケで歌えば歌に説得力が増すだろう。

やさしく見えて手強いビートルズ

筆者は2010年からジャズ&洋楽訳詞集「Groovy Groovy 〜and all that jazz〜」というWebサイトを運営し、英語の歌詞を日本語に翻訳している。「洋楽」といえば、やはりビートルズ(ザ・ビートルズ)は外せない。ということで、ある日ビートルズの翻訳に取りかかった。

ビートルズの英語はやさしい。歌詞自体は中学校で学んだ英語力でたいていは読める。学校の英語教科書に楽譜付きで歌詞が掲載されるくらいだ。ならば、それを訳すのはさほど手間がかからずに済むだろうと当初は思った。

が、しかし! その考えは非常にあまかった。表面的に英語を日本語に変換しただけのビートルズの歌はひどく陳腐で、ビートルズにならない。つまり英語を正しく翻訳したところで、その世界観を熟知していなければ、この伝説のロックバンドの名曲は翻訳できないことに気が付いた。

というわけで、ビートルズの旅に出たのだが、雰囲気で聴いていたこれまでと、歌詞の意味や作られた背景を知って聴くのとでは、やはり印象がだいぶ変わる。今回は彼ら"Fab Four"の数ある作品の中から3曲を紹介しよう。ちなみに“Fab Four”(ファブ・フォー)とはFabulous Fourの略で、素晴らしい4人、という意味のザ・ビートルズの愛称である。

本文中で紹介する訳詞は曲の一部にとどまる。曲全体の訳詞をお知りになりたい場合は、東エミのジャズ&洋楽訳詞集「Groovy Groovy 〜and all that jazz〜」(http://ameblo.jp/higashiemi/)を参照してほしい。

Help!

イントロなしでいきなり“ヘルプ!”と歌い出すインパクトは強烈だ。いかなる時も容赦なく耳に入ってくる。日本のさまざまな場所で時代を超え流れているので、ビートルズに詳しくない方でもかなり聞き馴染みのある曲だと思う。でも、こんな素朴な疑問を抱いたことはないだろうか? “助けて!”と歌詞の中で何度も叫ぶその問題とは、そもそも一体何か、と。

1962(昭和37)年にレコードデビューするやいなや、4人が現れると黄色い歓声が飛び交い、中には興奮し過ぎて失神してしまう若い女性も。その様子が記録されたモノクロ映像はもはや一つの社会現象を示す歴史的資料となっている。

そんなとてつもない激動の日々を過ごして3年が経った1965年にこの曲は作られた。ポール・マッカートニーのアシストのもと曲を完成させたジョン・レノンは、のちにこうコメントを残している。

Help!

ザ・ビートルズ

「『ヘルプ』は僕自身の曲だ。(あの頃)ビートルズの何もかもが、わからなくなっていたんだ。僕は豚のように飲み食いし、豚のように肥えていく自分に幻滅していた。無意識のうちに助けを求めて叫んでいたのさ」(『ビートルズアンソロジー』(ザ・ビートルズ・クラブ監修・翻訳、リットーミュージック)より)

なるほど。つまり“助けて!”の叫び声は、フィクションでもなんでもない、ジョン・レノン本人のものということだ。たった3年で激変した自分の人生に、心と体がついていけていない様子がこの話から見えてくる。そして歌詞にはそれが顕著に表れていた。

今、俺の人生は本当にいろんな意味で変わってしまった

俺の意志は闇の中で消されているようだ

ときどきひどく不安になる

助けてくれ、地に足をつけたい

助けてくれないか?

お願いだから助けてくれ!

いつも完全武装で欠点をさらけ出すことはないと周囲に言われたジョンが、明らかに胸の内をさらしている。当時の4人を取り巻く環境がいかに抑圧的であったかがうかがえる。

さらに言えば、イギリス北西部の港町・リバプール出身の4人は、古くから続くイギリスの身分制度では労働者階級の出だ。好機は均等に与えられ、本人の努力次第では人生を大きく変えることができるといった、いわゆる“アメリカン・ドリーム”とは異なり、生まれ育った環境、家柄が代々続くことが自然で、それに誇りを持つ人々だ。それは労働者階級であろうと変わらない。

そんな中で、純粋に音楽が好きで演奏していた若者たちが、好機を得て超高速で世界的大スターとなり人生は一変した。「労働者階級でのし上がるには、サッカー選手かミュージシャンになるしかない」とイギリスで言われる。それが現実のものとなった4人にとって、未知の世界を地図も指南書もなく自分たちの足で進むしかなかった状況は、恐怖にすら思えたことだろう。

『Help!』とは、単なるアイドルグループのノリの良い楽曲ではなく、新天地で立ちすくむ若者の魂の悲痛な叫びなのだ。

『Help!』全訳はこちら

https://ameblo.jp/higashiemi/entry-12031717565.html

Norwegian Wood(This Bird Has Flown)

ビートルズの風貌の変容ぶりはなかなか激しい。象徴的なあの髪型“Mop top”(マッシュルームカット)でお揃いのスーツに身を包み軽快に歌うデビュー当時の姿と、解散まぎわに見せた濃いヒゲと長髪に丸メガネで神々しさを醸し出している姿(主にジョン・レノン)とは、同一人物とは思えないほどだ。その姿の移り変わりとともに、音楽も実に多様に変化していったのがビートルズである。

Rubber Soul

ザ・ビートルズ

1965(昭和40)年にリリースした6作目のアルバム「Rubber Soul」。このアルバムで4人は新たな音楽性の端緒を開いた。その中に収録の『Norwegian Wood』はそれが如実に分かる楽曲で、リズムは三拍子、曲調はこれまで影響を受けたアメリカ音楽(ロック、リズム&ブルースなど)の影が消えた。

なによりインドの民族楽器であるシタールを使用し神秘的な音色を加えたのは画期的だった。タイトルに北欧の国の名が付いているにも関わらずインドとのギャップにまったく違和感がないから不思議だ。もはやどこの国の印象も受けず、聴き終えた後に残るのは幻想的な感覚だけだ。歌詞もさぞや詩的で空想に満ちた世界なのだろう。

と思ったが、これがまったく違ったのだ。この曲はジョン・レノンの経験から生まれた “浮気の歌”だ。ジョン本人はこう言及している。

「『Norwegian Wood』は完全に俺の歌。俺の浮気についての歌で、かなり用心深く慎重に書いた。妻のシンシアに家の外で何をやっているか知られたくなかったからね。俺は常に何人かと不倫みたいな状況にあったから」(ビートルズ関連の非公式Webサイト「The Beatles Bible」、書籍『ビートルズアンソロジー』より)

シンシアは、ビートルズがメジャーデビューした1962年に結婚したジョンの前妻で、一男であるジュリアン・レノンをもうけたのち1968年に離婚した。離婚の原因が後妻となるオノ・ヨーコであることはよく知られた話だ。

こんなにも俗っぽい内容の歌詞なのに、なぜ美化した先入観を抱いてしまったのだろうか? 曲調や音色の印象もあるが、これはひとえに邦題『ノルウェーの森』の語感の良さが要因だと思う。実に品のある美しい響きではないか。「Rubber Soul」の発売から22年後の1987年に出版された、同タイトルの村上春樹氏不朽の名作『ノルウェイの森』の幽暗さと相まって、この2つの“森”はやけに謎に包まれた深淵に思えた。

Woodは「森」ではなく「木材」

そもそも“Norwegian Wood”を『ノルウェーの森』と訳すのは間違いだ。“Wood”は森ではなく「木材、材木」との意味で、英題を直訳すれば「ノルウェーの木材」といったところだ。もし“Norwegian Woods”とWoodが複数形だったら「ノルウェーの森」は誤訳ではなかっただろう。共作者のポール・マッカートニーはタイトルについてこう吐露している。

「たくさんの人々が部屋を木材で内装していた。ノルウェーの木材だよ。それって松の木のことで、いわゆる安物。でもタイトルに“安物の松材”としてはかっこよくないだろ」(「The Beatles Bible」より)

その昔、ある女を引っかけた

いや、俺がその女に騙されたという感じか?

彼女は部屋に俺を案内した

“ねぇ、いい部屋でしょ?ノルウェーの木材でできてるの”

これではっきりした。英題は単に部屋の内装に使われたノルウェー産の木材を表しているのであって、想像を掻き立てる神秘的な“ノルウェーの森”などこの歌のどこにも出てこないのだ!

この邦題を単なる誤訳とするか、怪我の功名と思うか。それは貴方次第だ(筆者は後者と思いたい)。

オドロキはそれだけではない。神秘的とはほど遠い、この曲の結末もすごいので、ぜひ『Norwegian Wood(This Bird Has Flown)』全訳も読んでほしい。

https://ameblo.jp/higashiemi/entry-12376500494.html

Let It Be

ザ・ビートルズの公式発表曲は全278曲。タイトルや歌詞が分からなくとも、ほとんどが一度は耳にしたことのある曲ばかりで驚く。そんなビートルズの記念すべきレコードデビュー曲は、1962(昭和37)年にEMI系列のパーロファン・レーベルより発売された『Love Me Do』だ。

“お願いだから僕を愛してくれよ、僕は君を愛してるんだ”と繰り返す歌詞は、若い女性たちのハートを掴むには十分に甘く、プロデュースされたお揃いの髪型とスーツ姿で歌うデビュー当時の4人は正真正銘のアイドルだった。

それから8年という年月をかけて風貌も曲調も大きく変わっていくわけだが、直球なラブソングから始まったこの伝説のロックバンドの最後のシングル曲『Let It Be』では、人生の大切な教えが綴られ、かつての“甘さ”は一切なくなっていた。

Let It Be

ザ・ビートルズ

事実上解散する1カ月前の1970年3月にリリースした『Let It Be』には公式な邦題が付けられていない。よく耳にする翻訳は「なすがままに」だろうか。英題、訳ともに意味深い印象だが、タイトルだけではその良さが分かりづらい。というわけで、ここで今一度この曲を解読してみよう。

一言でいえば、“ビートルズの解散”で苦境に立つポール・マッカートニーの胸の内をしたためた歌だ。クレジットはレノン=マッカートニーだがポールが単独で書いた。ビートルズの末期、修復できないほど皆の心がバラバラになってしまい解散へと物事が進むなか、それでもポールはビートルズの復活を願った。彼の内にある悲しみ、不安、孤独は想像に難くない。そんな状況下で作られたにも関わらず、この曲から放たれるオーラに淀みはなく、それどころか聴く者に勇気を与えてくれるのは、彼自身がある人物に勇気をもらったからだ。その人物とは亡き母、メアリーである。

気がつくと自分がどうしていいか分からずにいる時

母、メアリーが僕のもとに現れて

救いの言葉を言ってくれる

「構わず放っておきなさい」

歌詞の中で“Mother Mary”との言葉が出てくるが、それが「聖母マリア」を意味するかどうか、長きにわたり議論されている。確かに聖母マリアの御言葉として“let it be”は聖書に記されているうえ、“Mother Mary”を一般的に翻訳すればやはりイエス・キリストの母「マリア」となる。

しかし、この歌に登場する“母”とはポールの実母だ。ポールが14歳の時に乳がんでこの世を去った母、メアリー・マッカートニー(Mary McCartney)のことであり、そのことをポール自身こう語っている。

「ビートルズが緊張状態にあったある夜、亡くなって10年ぐらい経つ僕の母が夢に出てきた。母さんに会えたのはすごく嬉しくて僕をとても安心させてくれた。夢の中で母さんは"大丈夫だから"と言っていて、“Let it be”という言葉を使ったかは定かではないけれど、彼女の助言の要点はそういうことだった。“気にせず、やがてうまくいくから”。なんていい夢なんだって目覚めて思ったよ。ああ、母さんにまた会えて本当に嬉しかったな。あの夢を見られたことにとても感謝した。このことが僕に『Let It Be』を書かせたんだ。この曲はあの時見た夢がもとになっている」(「The Beatles Bible」より)

また、多くの人が「聖母マリア」と捉えていることに関してポールはこうコメントしている。

「“Mother Mary”を何か宗教的なものと捉えるなら、そう思ってもらって構わない。人々の信仰の支えとしてもしこの歌を聴いてくれるならすごく嬉しいし、それで全然問題はないよ。いかなる種でも信仰を持つのは素晴らしいことだと思う。特に僕らが生きるこの世においては」(「The Beatles Bible」より)

名曲になればなるほど楽曲はひとり歩きを始め、聴く者の数だけ新たな世界観が作られていくものだ。

「なすがままに」

「流れに身を任せて」

「なるようになるから」

「放っておきなさい」

そして心でそっと唱えなさい

「なるようになる」と

『Let It Be』はまさに人生の岐路に立った時、悩んだ時に聴きたい(歌いたい)世界屈指の名曲である。

『Let It Be』全訳はこちら

https://ameblo.jp/higashiemi/entry-12171544746.html

いやはや、ザ・ビートルズの旅は想像以上に観る物、聴く物、読む物にあふれていて、すっかりこの伝説のロックバンドに魅了されてしまった。旅の途中で強く印象に残ったのは、4人は心より音楽を愛し、真摯に音楽と向き合っていたということだ。真のミュージシャンであることを痛感した。

「20世紀で最も影響力のある人物(グループ)」と称され、音楽はもちろん、存在そのものが社会現象となったザ・ビートルズ。かつて彼らを聴くと“不良”と呼ばれた時代があったが、冒頭で述べたように今では中学、高校の教科書に掲載され子供たちのお手本となっている。時の流れとともに人々がビートルズに抱く価値観は変わった。しかし、4人の本質ははじめから何も変わっていないのかもしれない。

「ほんとによかったと思うのは僕らの曲のほとんどが愛と平和と調和を歌っていることなんだ。親なんてかまうもんか、家を出てしまえとは歌っていない。『愛こそすべて』もジョンの『平和を我等に』もみんな良心に基づいた歌だった。僕はそのことをすごく誇りに思うよ。とにかく・・・最高だった、ビートルズは」(ポール・マッカートニー、『ビートルズアンソロジー』より)

筆者:東 エミ