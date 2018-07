ブログ「Gates Notes」を通じて自分の読んだ本を薦めたり、論じているビル・ゲイツ。ジャンルの異なる本を多く、また熟読しているのには驚きます。

年間50冊は読んでいるといわれるビル・ゲイツの読書術。その鉄則は「読み始めたら必ず読み終える」なんだそうです。

これは図書館から興味ある本をかたっぱしから借りて、読み終わらないことも多々あるわたしには耳の痛いルールです。でも、最初から最後まできちんと読むからこそ、ブログで論じることができるんですね。

わたしはアメリカ在住なのでどうしても英語の本が主になるのですが、英語の本は日本語に比べると読破率が下がります。ただ、読むのに時間がかかるので、その分内容が頭にはいっていると思うのですが(気のせい?)。

一方、日本語なら簡単に読めて1日1冊も可能な速読状態。でも、その分意外と内容が残っていないと思うこともあります。ただし、日本語だからまた読むのも楽。とはいえ、これはあまり効率いい読書とは言えません。

内容理解のためには、次に挙げるビルの読書術が役立ちそうです。

上記の動画の中で彼はこんなことを語っています。

読書しているときに気をつけなければいけないのは、本当に集中しているのかということ。とくにノンフィクションの本を読んでいるときはね。本の中の新しい情報を理解して、自分の持っている情報とつなげているかどうか。余白にメモを取ることは、本の内容についてしっかり考えるのに役立っているんだ。

(原文)動画 0:10-0:29

When you are reading you have to be careful that you really are concentrating, particularly if it’s a non-fiction book. Are you taking the new knowledge and sort of attaching to knowledge you have. For me taking notes helps make sure that I’m really thinking hard about what’s in there.

「How Bill Gates reads books/Youtube」より