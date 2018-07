国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、サービス内のデータに基づき「6月第5週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。先週末に公開され、高い評価を集めた最新映画6作品がランクインしました。

■6位『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』

[★★★☆☆3.18/レビュー数:210件]「ソウ」シリーズ最新作監督が、オスカー女優ヘレン・ミレンを主演に迎え、カリフォルニア州に現存する呪われた屋敷「ウィンチェスター・ミステリーハウス」にまつわる実話を映画化。亡霊から逃れるため、莫大な資産を使って屋敷の増改築を繰り返す未亡人のもとに、精神科医のエリックが訪れる。

■5位『パンク侍、斬られて候』

[★★★☆☆3.31/レビュー数:746件]芥川賞作家・町田康の異色時代小説を主演・綾野剛、脚本・宮藤官九郎、監督・石井岳龍で映画化。とある街道に、自らを”超人的剣客”と呼ぶ浪人が現れることからはじまる。10人の男のハッタリ合戦と、1人の女をめぐる恋の行方、そして謎の猿将軍が明かす驚きの秘密を描く娯楽作。

■4位『少女邂逅』

[★★★☆☆3.43/レビュー数:58件]孤独な女子高生と転校生の交流を描き、映画祭「MOOSIC LAB 2017」で観客賞を受賞した枝優花監督作の青春ドラマ。主演の孤独な女子高生役を、講談社主催の「新しい時代にふさわしいまだ見たことのない女の子」を探すオーディション・ミスiD2016でグランプリに輝いた保紫萌香がつとめる。

■3位『アメリカン・アサシン』

[★★★☆☆3.48/レビュー数:220件]全米ベストセラー小説“ミッチ・ラップ”シリーズを初映画化。テロリストへの復讐に燃え、CIAの極秘スパイ・チームにスカウトされた青年が自らの真価を試される最大の試練に挑むスパイアクション。ディラン・オブライエンとマイケル・キートンの共演でも話題を集める。

■2位『正しい日 間違えた日』

[★★★☆☆3.49/レビュー数:59件]韓国の名匠ホン・サンスと女優キム・ミニがおくる異色のラブストーリー。運命的な出会いを果たした男女が、タイミングの違いによって異なるラストを迎えるまで。恋の天国と地獄それぞれ2通りの展開で描く。ロカルノ国際映画祭グランプリ&主演男優賞を受賞。

■1位『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』

[★★★★☆3.82/レビュー数:4,264件]「スター・ウォーズ」シリーズで、ハリソン・フォードが演じた人気キャラクターであるハン・ソロが、ルーク・スカイウォーカーやレイアと出会う前、若き日の活躍を描いたSFアドベンチャー。若き日のハン・ソロ役に新星オールデン・エアエンライク、監督は『ダ・ヴィンチ・コード』のロン・ハワード。

-----

「スター・ウォーズ」の知られざる物語を描くアナザーストーリー第2弾『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』が、見事先週の初日満足度1位を獲得。「ラブありアクションありSF要素ありで凄いわかりやすくて楽しかった」「チューバッカとの出会いから相棒になっていく過程が楽しい」「ミレニアムファルコンのシーンは鳥肌」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

邦画では、枝優花の初長編作品『少女邂逅』が最上位という結果に。

以上全6作品、ぜひ映画館で!

本ランキングは、2018年6月第5週に公開された映画を対象に、公開日から2018年7月2日時点のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※本ランキングは公開日から7月2日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から7月2日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※本記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2018年7月2日時点のものです。

(C)2018 Winchester Film Holdings Pty Ltd, Eclipse Pictures, Inc., Screen Australia and Screen Queensland Pty Ltd. All Rights Reserved.、(C)エイベックス通信放送、(C)2017「少女邂逅」フィルムパートナーズ、(C)映画「少女邂逅」製作委員会、(C)2018 Lions Gate Films Inc. All Rights Reserved.、(C)2015 Jeonwonsa Film Co. All Rights Reserved.、(C)2018 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.、(C)2018 Lucasfilm Ltd. All Rights reserved

