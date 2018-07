イベント会場や劇場で安価な席を購入すると、後ろのほうだったり、端っこだったりと外れを引くことがあります。

「最低」と形容されていた、あるバスケット会場の座席をご覧ください。

Best seat in the house

!?

目の前がすぐ壁。



横を見ると……。

バスケの試合中。

ひどい……。

拍手をしていますが、まるっきり何も見えませんね。

こんな無慈悲な席がなぜ存在しているのが不明ですが、混雑してるときはここに座るしかない人がいるのでしょう。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●彼はまるでお仕置き部屋にいるみたいだ。



↑あるいはゲームに存在するノンプレイヤーキャラクター(人間が操作しないキャラクター)だ。



●これがニューヨーク・ジャイアンツ VS ニューヨーク・ジェッツの新スタジアムの席。

新聞社がこのことを記事にするまでは取り除かれなかった。スタジアム内には全部で20本くらいあった。クレイジーだがこの席は1試合400ドル(約4万4000円)だった。



↑これは最低だ。その隣だって別によくない。



●もし試合が退屈になってきたら、前の壁にもたれて寝られるね。



↑(投稿者)まくら持参で頭を置けば準備完了。



↑まくらもいらない。



↑壁もいらない。



↑もう頭もいらない。



●ネットでも見ていよう。



●それは学校の朝礼やイベントなら最高の場所だ。隠れているので疲れていたら寝られる。



●いかがわしいことをひとりで始めてもバレないな。



↑何かのフェチの人にとってはこれは一生に一度のチャンスかも。



●なぜこんなことをするの?

使えない座席というだけでなく、通りにくくしている。何も意味があるのかわからない。



設計段階で気づかないのか不思議な席ですが、目的や年齢によってはそう悪くないと考える人もいました。

お金を払って試合を楽しみにしている人にとっては、たまったものではありませんね。