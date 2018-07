2016年10月期にテレビ朝日系などで放送され大ヒットしたアニメ『 ユーリ!!! on ICE 』の劇場版『ユーリ!!! on ICE 劇場版 : ICE ADOLESCENCE(アイス アドレセンス)』が来年公開されることが1日、発表された。完全新作で製作され、ティザービジュアルも同時に解禁となった。崖っぷちに立たされたフィギュアスケートの強化選手・勝生勇利と、彼の前に現れ自らコーチを買って出た世界選手権5連覇のヴィクトル・ニキフォロフ。TVアニメでは、ふたりがグランプリファイナルで金メダルを目指す姿が描かれ、世界初の本格的なフィギュアスケートアニメとして放送された。TVシリーズのBlu-ray&DVDは累計40万枚(消化枚数)を超える大ヒットを記録し、『第22回AMDアワード(総務省後援)』優秀賞、『東京アニメアワードフェスティバル2017』アニメ オブ ザ イヤー部門でも作品賞でグランプリ、同時にアニメファン賞など、数々の賞を受賞した。TV放送以外でも全世界220ヶ国に向け字幕入りで配信され、海外人気も高い。また、国内外のアニメファンにとどまらず現実のスケーターたちも巻き込み、今年の平昌オリンピックでは日本代表のフィギュアペア須崎海羽・木原龍一選手が、同作に登場する楽曲「Yuri on ICE」を使用し、大きな話題となった。今回の劇場版は、国内のみならず海外での公開も視野に入れており、ストーリーはトップシークレットとして厳戒態勢のなか製作が進められているという。果たしてタイトルにある「アドレセンス」に込められた思いとは…。解禁されたティザービジュアルは、キャラクターデザインの平松禎史氏が描き下ろし、美術は田村せいき氏が担当。同時に開設された劇場版公式サイトでは、こちらのビジュアルを使用したスペシャルムービーを観ることができ、ナレーションはヴィクトル・ニキフォロフ役の諏訪部順一、音楽は梅林太郎氏、松司馬拓氏、音楽プロデュースは冨永恵介氏(PIANO)が担当する。また、テレビ朝日が7月14日(土)〜8月26日(日)に東京・六本木ヒルズで開催する『テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION』内の「ユーリ!!! on MUSEUM」にて、本作の特大映画ティザービジュアルが展示されることも決定した。【スタッフ】■原案:久保ミツロウ×山本沙代■監督・構成:山本沙代■ネーム(脚本原案)・キャラクター原案:久保ミツロウ■キャラクターデザイン:平松禎史■音楽:梅林太郎 松司馬拓■音楽プロデューサー:冨永恵介(PIANO)■アニメーション制作:MAPPA■公式サイト:http://yurionice-movie.com■公式Twitter @yurionice_PR■公式Facebook @yurionicePR■公式Instagram @yurionice_pr