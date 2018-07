肌触りが心地よいぬいぐるみは子供も大人も触れていると癒されるものだろう。しかしこのほど、子供のために購入したぬいぐるみから刃渡り7cmほどのカミソリの刃が見つかり、親はショックを受けている。『Metro』などが伝えた。英ダービーシャー州チェスターフィールドに暮らすシャノン・ブランドンさん(22歳)は6月15日、夫カラムさん(24歳)と2人の娘ハイディちゃん(1歳)とエイヴァちゃん(2歳)を伴って地元のスーパーチェーン店「アルディ(Aldi)」にいつものように買い物に出向いた。そこで夫婦はハイディちゃんのために、青色のカバのぬいぐるみを4.99ポンド(約730円)で購入した。しかし後日、裏庭にある小屋でそのぬいぐるみを手にして遊んでいたエイヴァちゃんに「カバのお鼻がチクチクする」と言われてシャノンさんは不審に思った。触ってみると確かに鋭い肌触りがし、夫のカラムさんが確認してもやはり同じだった。結局、夫婦はぬいぐるみを返品しようと20日に再び店を訪れたのだが、そこで驚愕の事実が発覚した。返品時に店のマネージャーがぬいぐるみの鼻先を押し出したところ、6〜7.5cmにもなるカミソリの刃が飛び出てきたのである。それを見たシャノンさんは大きなショックを受け、もし子供がこの刃に触れて怪我でもしていたら…と様々な不安が過ったという。「過去に子供やペットのおもちゃで 異物混入 のニュースを見たことがありますが、まさか我が子の身に起きるとは思っていませんでした。子供たちが寝室に持ち込んでいなかったのも良かったですし、怪我をする前にわかって良かったのですが、いったいどうやって刃がぬいぐるみに入り込んだのかは謎です。ぬいぐるみなんて頻繁に子供たちが抱っこしたりして遊ぶものでしょう。刃が発見されなければと思うと怖いですよ。」シャノンさんは刃が突き出たぬいぐるみの写真を証拠として撮影し、スーパー側に苦情を伝え、商品を回収するよう願い出た。しかしアルディ側は今回の件を「一度きりのケース」として対応し、「製造元は金属探知機を含め、更に十分な検査を行っている」と伝えたものの、商品の全回収を行っていないようだ。これに対してシャノンさんは「十分な対応とはいえません。回収しなければ、もし購入した人の子供たちのぬいぐるみに刃が入っていたら怪我をする可能性だってあるわけでしょう。そんなリスクを負う価値などないじゃないですか。こうした事態は許されることではないはずです」と不満を口にしており、ぬいぐるみを購入した人たちは返品するか、徹底的に安全を確認してもらうかのどちらかにすべきだと話している。アルディのスポークスマンは、「知らせて頂いたブランドンさん一家には感謝しており、今回の件については謝罪させて頂きたい。製造元は引き続き検査を行っているが、今のところ他の購入者から苦情は届いていない。この件が起こった原因については現在、製造元と協力し調査中である」と述べている。画像は『Metro 2018年6月28日付「Mum-of-two horrified to find razor blade inside cuddly hippo toy she bought from Aldi」(Picture: SWNS)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)