横断歩道以外の場所で道路を渡る際に十分注意すべきであるのは言うまでもないが、このほど メキシコ でハイヒールを履いて走って道路を横切ろうとした女性が足を滑らせて転倒し車に轢かれるという事故が起きた。女性は命を落とすことはなかったが、この映像を報じたメディアでは「ハイヒールで走るとこのような事態を招きかねない」と警告している。『Mirror』『The Sun』『Metro』などが伝えた。メキシコのソノラ州ノガレスの路上に設置されていた監視カメラが、驚くべき瞬間をキャッチした。スマホを片手にハイヒール姿で片道3車線の道路を横切ろうとしたミネルバF.Sさん(22歳)は、渋滞中の車が徐行した隙に2車線を横切ったが、3車線目を渡ろうとした時に向かってくる車が見えていなかった。ミネルバさんは慌てて止まろうとしたようだが、ハイヒールを履いていた足元を滑らせ転んでしまった。車はミネルバさんを撥ねてすぐに止まったが、ミネルバさんは前輪に轢かれ車の下敷きになった。その光景を見た他のドライバーや通行人らがすぐに駆け寄り、ミネルバさんを轢いたハイメさんは車を少しバックさせたが、その時にも救助に駆けつけようとした通行人の女性を危うく轢きそうになった様子が監視カメラに捉えられている。メキシコ赤十字により病院へ搬送されたミネルバさんは左膝と肘を骨折、右手に怪我をし全身を打撲したが、幸いにも命に別状はなく現在の容態は安定しているという。地元メディアが伝えたところによると、この事故現場からわずか50メートルほど離れた地点に横断歩道があるそうだ。 交通事故 は一瞬にして起こる。命を落としかねないこの衝撃映像を見た人からは「この女性、これで学んでもう二度とこんなことしないといいけど」「ハイヒールでこんなふうに走って道路を横断するのは、いかに危険かということがよくわかる」「あえて危険を冒しているのだから、轢かれても同情できない」「この状況で生きているなんて奇跡だよ」「これは明らかに女性が悪い」「ドライバーが気の毒だな」といった声があがっている。画像は『Metro 2018年6月28日付「This is why you shouldn’t run across the road in high heels」(Picture: CEN)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)