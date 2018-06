7月が誕生日の海外・国内俳優や映画監督総勢35名をご紹介。Happy Birthday!

俳優/1977年生まれ(41歳)/アメリカ合衆国ニューヨーク州出身 ※写真右

主な作品:『エンパイアレコード』『アルマゲドン』『ロード・オブ・ザ・リング』『インクレディブル・ハルク』『スーパー!』など。

7月2日 リンジー・ローハン

俳優・歌手/1986年生まれ(32歳)/アメリカ合衆国ニューヨーク州出身

主な作品:『ファミリー・ゲーム/双子の天使』『フォーチュン・クッキー』『ミーン・ガールズ』『ラッキー・ガール』『マチェーテ』など。

7月2日 渋川清彦

俳優/1974年生まれ(44歳)/群馬県渋川市出身

主な作品:『青い春』『ナイン・ソウルズ』『フィッシュストーリー』『下衆の愛』『パンク侍、斬られて候』など。最新出演作『ルームロンダリング』が7月7日公開。

7月3日 トム・クルーズ

俳優・プロデューサー/1962年生まれ(56歳)/アメリカ合衆国ニューヨーク州出身

主な作品:『レインマン』『マイノリティ・リポート』『ミッション:インポッシブル』『オール・ユー・ニード・イズ・キル』『バリー・シール/アメリカをはめた男』など。最新出演作『ミッション:インポッシブル/フォールアウト』が8月3日公開。

7月5日 シルヴェスター・スタローン

俳優・映画監督/1946年生まれ(72歳)/アメリカ合衆国ニューヨーク州出身

主な作品:『ロッキー』『ランボー』『エクスペンダブルズ』『大脱出』『クリード チャンプを継ぐ男』など。最新出演作『クリード2』が8月3日公開。

7月7日 堤真一

俳優/1964年生まれ(54歳)/兵庫県西宮市出身

主な作品:『着信アリ』『ALWAYS 三丁目の夕日』『容疑者Xの献身』『地獄でなぜ悪い』『俺はまだ本気出してないだけ』『DESTINY 鎌倉ものがたり』など。

7月8日 ケヴィン・ベーコン

俳優/1958年生まれ(60歳)/アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身

主な作品:『フットルース』『トレマーズ』『インビジブル』『ミスティック・リバー』『X-MEN:ファースト・ジェネレーション』など。

7月8日 三谷幸喜

映画監督・脚本家/1961年生まれ(57歳)/東京都世田谷区出身

主な作品:『ラヂオの時間』『みんなのいえ』『THE有頂天ホテル』『ザ・マジックアワー』『ステキな金縛り』『清須会議』など。

7月9日 トム・ハンクス

俳優・映画監督/1956年生まれ(62歳)/アメリカ合衆国カリフォルニア州出身

主な作品:『ビッグ』『フォレスト・ガンプ/一期一会』『プライベート・ライアン』『グリーンマイル』『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』『ダ・ヴィンチ・コード』『ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書』など。

7月9日 池松壮亮

俳優/1990年生まれ(28歳)/福岡県福岡市出身

主な作品:『ラストサムライ』『横道世之介』『海を感じる時』『紙の月』『セトウツミ』『夜空はいつでも最高密度の青色だ』『万引き家族』など。最新出演作『斬、』が11月24日公開。

7月10日 田中圭

俳優/1984年生まれ(34歳)/東京都出身

主な作品:『レンタネコ』『アフロ田中』『相棒シリーズ X DAY』『図書館戦争』『伊藤くん A to E』など。

7月10日 前田敦子

俳優・歌手/1991年生まれ(27歳)/千葉県市川市出身

主な作品:『苦役列車』『もらとりあむタマ子』『さよなら歌舞伎町』『イニシエーション・ラブ』『散歩する侵略者』など。最新出演作『食べる女』が9月公開予定。

7月11日 坂口健太郎

俳優/1991年生まれ(27歳)/東京都出身

主な作品:『予告犯』『ヒロイン失格』『俺物語!!』『ナラタージュ』『今夜、ロマンス劇場で』など。最新出演作『人魚の眠る家』が11月16日公開。

7月13日 ハリソン・フォード

俳優/1942年生まれ(76歳)/アメリカ合衆国イリノイ州出身

主な作品:『スター・ウォーズ』『インディ・ジョーンズ』『ブレードランナー』『恋とニュースのつくり方』『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』『アデライン、100年目の恋』など。

7月13日 水谷豊

俳優・映画監督・歌手/1952年生まれ(66歳)/北海道芦別市出身

主な作品:『青春の殺人者』『相棒』『HOME 愛しの座敷わらし』『少年H』『TAP THE LAST SHOW』など。最新監督・出演作『水谷豊監督最新作(タイトル未定)』が2019年公開予定。

7月13日 のん(能年玲奈)

俳優・歌手/1993年生まれ(25歳)/兵庫県神崎郡神河町出身

主な作品:『カラスの親指』『グッモ―エビアン!』『ホットロード』『海月姫』『この世界の片隅に』など。

7月14日 椎名桔平

俳優/1964年生まれ(54歳)/三重県伊賀市出身

主な作品:『GONIN』『冷静と情熱のあいだ』『輪廻』『アンフェア the movie』『さくらん』『アウトレイジ』『64 ロクヨン』など。最新出演作『劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』が7月27日公開。

7月15日 永瀬正敏

俳優・写真家/1966年生まれ(52歳)/宮崎県都城市出身

主な作品:『ションベンライダー』『ミステリートレイン』『毎日かあさん』『あん』『パターソン』『光』『Vision』『パンク侍、斬られて候』など。

7月17日 大竹しのぶ

俳優・歌手/1957年生まれ(61歳)/東京都出身

主な作品:『青春の門』『死んでもいい』『黒い家』『鉄道員』『GO』『クワイエットルームにようこそ』『後妻業の女』など。

7月18日 ヴィン・ディーゼル

俳優・映画監督/1967年生まれ(51歳)/アメリカ合衆国ニューヨーク州出身

主な作品:『プライベート・ライアン』『ワイルド・スピード』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ、『トリプルX:再起動』など。

7月18日 板尾創路

俳優・監督・お笑いタレント/1963年生まれ(55歳)/大阪府富田林市出身

主な作品:『ナイン・ソウルズ』『空中庭園』『着信アリFinal』『板尾創路の脱獄王』『空気人形』『火花』など。最新出演作『かぞくいろ』が11月30日公開。​

7月18日 広末涼子

俳優/1980年生まれ(38歳)/高知県高知市出身

主な作品:『秘密』『鉄道員』『WASABI』『バブルへGO!! タイムマシンはドラム式』『鍵泥棒のメソッド』『ミックス。』『終わった人』など。

7月18日 山本美月

俳優/1991年生まれ(27歳)/福岡県出身

主な作品:『桐島、部活やめるってよ』『小野寺の弟・小野寺の姉』『ピーチガール』『友罪』『去年の冬、きみと別れ』など。最新出演作『ザ・ファブル』が2019年公開予定。​

7月19日 ベネディクト・カンバーバッチ

俳優/1976年生まれ(42歳)/イギリス出身

主な作品:『ホビット』『それでも夜は明ける』『イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密』、『SHERLOCK/シャーロック 忌まわしき花嫁』『ドクターストレンジ』など。最新出演作『グリンチ』が12月公開予定。

7月19日 藤木直人

俳優・歌手/1972年生まれ(46歳)/千葉県佐倉市出身

主な作品:『ナースのお仕事 ザ・ムービー』『20世紀少年』『劇場版TRICK 霊能力者バトルロイヤル』『映画 ホタルノヒカリ』『ラストコップ THE MOVIE』など。

7月21日 ロビン・ウィリアムズ

俳優・コメディアン/1951年〜2014年/アメリカ合衆国イリノイ州出身

主な作品:『ガープの世界』『いまを生きる』『レナードの朝』『ミセス・ダウト』『ジュマンジ』『グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち』『ナイト ミュージアム』など。

7月22日 セレーナ・ゴメス

俳優・歌手/1992年生まれ(26歳)/アメリカ合衆国テキサス州出身

主な作品:『ウェイバリー通りのウィザードたち ザ・ムービー』『恋するモンテカルロ』『モンスターホテル』『君が生きた証』『マネー・ショート 華麗なる大逆転』など。

7月22日 吉高由里子

俳優/1988年生まれ(30歳)/東京都出身

主な作品:『紀子の食卓』『蛇にピアス』『重力ピエロ』『GANTZ』『横道世之介』『真夏の方程式』『ユリゴコロ』など。最新出演作『検察側の罪人』が8月24日公開。

7月23日 ダニエル・ラドクリフ

俳優/1989年生まれ(29歳)/イギリス出身

主な作品:『ハリー・ポッター』『もしも君に恋したら。』『キル・ユア・ダーリン』『グランド・イリュージョン 見破られたトリック』『スイス・アーミー・マン』など。

7月23日 村上淳

俳優/1973年生まれ(45歳)/大阪府出身

主な作品:『式日-SHIKI-JITSU-』『グラスホッパー』『新宿スワン』『素敵なダイナマイトスキャンダル』『パンク侍、斬られて候』など。最新出演作『ここは退屈迎えに来て』が10月19日公開。

7月24日 水川あさみ

俳優/1983年生まれ(35歳)/大阪府茨木市出身

主な作品:『仄暗い水の底から』『ピカ☆★☆ンチ 』『西遊記』『のだめカンタービレ』『福福荘の福ちゃん』など。

7月26日 サンドラ・ブロック

俳優・プロデューサー/1964年生まれ(54歳)/アメリカ合衆国バージニア州出身

主な作品:『スピード』『クラッシュ』『しあわせの隠れ場所』『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』『ゼロ・グラビティ』など。最新出演作『オーシャンズ8』が8月10日公開。

7月26日 萩原健一

俳優・歌手/1950年生まれ(68歳)/埼玉県北足立郡与野町出身

主な作品:『青春の蹉跌』『八つ墓村』『影武者』『誘拐報道』『恋文』『いつかギラギラする日』『居酒屋ゆうれい』など。

7月29日 秋吉久美子

俳優/1954年生まれ(64歳)/静岡県富士宮市出身

主な作品:『赤ちょうちん』『の・ようなもの』『男はつらいよ 寅次郎物語』『異人たちとの夏』『深い河』『わたしの人生(みち) 我が命のタンゴ』など。

7月30日 アーノルド・シュワルツェネッガー

俳優/1947年生まれ(71歳)/オーストリア出身

主な作品:『ターミネーター』『コマンド―』『プレデター』『トータル・リコール』『トゥルーライズ』、『エクスペンダブルズ』など。最新出演作『キリング・ガンサー』が7月14日公開。

※記事に記載している年齢は2018年7月31日時点のものです。

