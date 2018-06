ここ最近、80年代90年代に大ヒット海外ドラマのあの主人公たちが、ホットなニュースを届けてくれている。

シーズン15まで続いた言わずもがなの医療ドラマの王様「ER緊急救命室」のジョージ・クルーニーは、アメリカン・フィルム・インスティチュート(AFI)から生涯功労賞を授与され衰えぬ現役感を誇示。

この受賞にあたって、「ER」の共演者ジュリアナ・マルグリーズからもお祝いの言葉を貰っており、キャリアだけでなく人望の厚さも感じさせた。

ジョージに続き、活躍を見せるのは日本でも空前の社会現象となった「ツイン・ピークス」のクーパー捜査官役カイル・マクラクランだ。最終回でローラ・パーマーがクーパー捜査官に 「25年後に会いましょう」と告げた まさにその“25年後”の世界を描いた新作「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ」(放送時タイトル:ツイン・ピークス The Return」)が7/4よりリリースとなる。20年以上の付き日を経た今も尚甘いマスクを健在だが、本作では1人三役に挑みさらなるツイン・ピークスワールドを盛り上げている。

そして、7/18には全世界をオカルトブームに巻き込んだ伝説の海外ドラマ「X-ファイル」のモルダー捜査官でお馴染みのデイビッド・ドゥカブニーが最新作「X-ファイル 2018」で大復活する。実は今年、「X-ファイル」が誕生してから25周年を迎えるのだが、ディビッドの容姿は怖いくらいにほとんど変わっていない。相棒スカリーは勿論、ジリアン・アンダーソンが続投し、前作「X-ファイル 2016」に続くストーリーを中心に、二人が再び未解決事件に挑む。さらに、スキナー捜査官、スモーキング・マン、ローン・ガンマンを含むオリジナル(前作含む)のキャラクターたちが続々登場し、一秒たりとも目が離せない。

最新作でも変わらず超常現象を信じるモルダーVS科学を信じるスカリーのバトルは健在で、モルダー節が懐かしく嬉しい人は多いはず。25年間、キャラクター性だけでなく容姿さえも変化を見せずモルダーを演じ続けているドゥカブニーの存在は、まさに超常現象!是非この機会に懐かしの主人公たちのドラマを楽しんでほしい。

■「X-ファイル 2018」

セル/レンタル 7月18日(水)リリース

ブルーレイBOX:希望小売価格 ¥10,000+税

DVDBOX:希望小売価格 ¥8,000+税

デジタル 7月4日(水)先行デジタル配信開始

(c) 2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.

発売元:20世紀 フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン

■「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ」

7月4日(水) リリース

Blu-ray:『<数量限定生産>ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ Blu-ray BOX』

\19,800(税抜)

DVD:『ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ DVD-BOX』

\12,800(税抜)

TWIN PEAKS: (c) TWIN PEAKS PRODUCTIONS, INC. (c) 2018 Showtime Networks Inc.SHOWTIME and related marks are registered trademarks of Showtime Networks Inc.,A CBS Company. All Rights Reserved.

発売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント