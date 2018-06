今年、67歳にして『プレイボーイ』の誌面を飾り、話題になったことが記憶に新しい女優のジェーン・シーモア。本人いわく、今が人生で一番調子がいいのだとか。

「私ほど長く生きると、とても自由になれるの。私の父が言っていたように、自分自身でいることに満足できるのよ」と『プレイボーイ』誌に語った彼女。さらに、「若い頃より今の方がずっとセクシーな気分よ」とも。

I'm THRILLED to finally share this with you! I was recently photographed and interviewed in my home by Playboy. 🐰I open up about my career, my family, feeling better-than-ever at 67 and so much more! Click the link in my bio now to read the article! 😊And don't forget to catch me on "Let's Get Physical" tonight at 8:30|7:30c on @PopTV! 📷: @feaverish A post shared by Jane Seymour (@janeseymour) on Feb 21, 2018 at 12:04pm PST

この自信は、テレビドラマ『ドクター・クイン 大西部の女医物語』に主演したり、映画『007 死ぬのは奴らだ』『エデンの東』などに出演してきた、長年にわたる女優生活の中で培われたもの。今も映画やテレビで活躍しており、エアロビクスを題材にしたドラマ『レッツ・ゲット・フィジカル(原題)』に出演している他、舞台に対する情熱も再燃しているとのこと。

そんなジェーンによると、現在のライフステージの一番良い点は、もう自分の能力を必死に示さなくていいところなのだとか。

「若いときは、いつだって『私を見て!』と躍起になるものだけれど、今は自分を見て欲しいとは思わなくなったわ」

とはいえ、元ボンドガールの素晴らしい肉体に注目が集まるのは自然なこと。彼女がいつまでも美しく、これまでになく調子がいいというその理由を、<Good Housekeeping>が徹底調査しました。

1.日によってピラティスとゴルフを楽しむ

I had a great time playing golf with my very athletic son, Kris! 🏌🏻‍♀️How’s my swing? 🙂 A post shared by Jane Seymour (@janeseymour) on Feb 1, 2018 at 12:09pm PST

よくゴルフコースに出て、ゴルフの腕前を磨きながら、軽い運動を楽しんでいるというジェーン。そうでない場合は、ジムでピラティスの一環としてジャイロトニックマシーンに乗っているのだとか。長年ワークアウトに熱心で、実に30年間もピラティスのレッスンを受けているとのこと!

2.アイソメトリックトレーニングで体幹を鍛える

Last workout for 2016 A post shared by Jane Seymour (@janeseymour) on Dec 31, 2016 at 4:27pm PST

アイソメトリックトレーニングとは、プランクのポーズのように、筋肉を収縮させることなく筋肉を使う静的なエクササイズのこと。ジェーンは、平らで引き締まったお腹のためにこれを実践しているそう。

「アイソメトリックトレーニングでは、お腹の部分を集中して使うことで、筋肉を強化します。このおかげで腹筋がとても強くなり、以前よりも見た目がすっきりしました」と、ケーブルチャンネル「Lifetime」のインタビューで語っています。

3.無茶はしない

Getting ready for my birthday party! 🎈So excited to celebrate with friends and family. 😊 A post shared by Jane Seymour (@janeseymour) on Feb 18, 2018 at 12:48pm PST

10年前に椎間板ヘルニアを治すための脊髄手術をして以来、エクササイズには慎重なジェーン。ハードなヨガやサイクリングマシーンには手を出さないのだとか。

「私はエクササイズの前に熱いシャワーを浴びます。ルームランナーに10分から30分乗って、慎重に軽いウェイトトレーニングもするわ」とのこと。

4.おやつは自家製の野菜で

#Healthy living can come right from your own garden! How do you stay fit? A post shared by Jane Seymour (@janeseymour) on Jun 28, 2017 at 4:36pm PDT

ジャンクフードは食べないというジェーン。その代わりに食べるのが、自宅の庭で作った野菜。ビデオでジェーンが実演しているように、野菜の詰まったカゴを持ち上げれば、ウェイトトレーニングにもなりそう!

5.白ワインを楽しむ

Cheers! Thank you for joining me at my home @brookeburke and having me film for #bbwbb. Loved having your company #chef #cooking #janeseymour #behindthescenes A post shared by Jane Seymour (@janeseymour) on Jun 30, 2015 at 6:01pm PDT

ジェーンの母親はソムリエだったそうで、彼女に様々なワインを教えてくれたのだとか。ジェーンのお気に入りはフランス産の甘い白ワインだけど、カリフォルニアワインも大好きなのだそう。

6.ボトックスには頼らない

Overwhelmed with the positive responses I’ve received from all of you about my @Playboy interview. 🙏🏻 Always remember that true beauty comes from within, so open your heart and let it shine through! - If you still haven’t read it, please click the link in my bio! 📷: @feaverish A post shared by Jane Seymour (@janeseymour) on Feb 22, 2018 at 12:01pm PST

ジェーンは一度ボトックス療法(シワ取り注射)を試したことがあるけれど、好きになれなかったそう。

「ボトックスをやってみたんだけど、好きになれなかったの」と<The Express>に語ったジェーン。「自分の顔を見ても、他の人の顔を見ても、(ボトックス療法を行ったことが)分かっちゃうのよね…だから今の年齢を受け入れて、その中でベストを尽くす方がいいと思ったの」。今では自分のシワがあまりに好きなので、消したくないのだとか。

7.孫と走り回る

Being silly with Katie, Willa and my sisters! 😜 There’s nothing like a great night in with family! Tell me what a perfect night in looks like for you! A post shared by Jane Seymour (@janeseymour) on Jan 15, 2018 at 11:54am PST

4人の子と3人の孫を持つジェーンは、家族との時間を大切にしているそう。最近のインタビューでは家族への愛を熱く語り、「小さな子どもたちには、私たちを活き活きとさせ、必要とされていると感じさせてくれる驚くべき力があります。子どもたちと過ごすことは、無条件の愛を感じることです」とコメント。

また、<Closer>に対してこうも語っています。「孫たちは私に健康でいなくちゃと思わせてくれます。だって、私が彼らにこの世界を見せてあげたいから!」。

※この翻訳は、抄訳です。

Translation:mayuko akimoto

Good Housekeeping