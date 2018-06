映画『スカイライン-征服-』の続編が、『スカイライン-奪還-』の邦題で10月13日(土)より公開される。この度、本作の予告編が解禁となった。

突如として現れた謎の生命体により刻々と進んでいく地球征服の3日間を冷徹なリアリティと最新のVFXを駆使して描き、どこまでも無力な人類の救いのないラストへの衝撃に賛否両論が巻き起こり、スマッシュヒットとなった前作『スカイライン-征服-』。

前作のホラーテイストの侵略SFから、血沸き肉躍るバトルSFへと驚きの変貌を遂げた本作では、前作で残された疑問を全て解消しながら、我々の想像を超えたエイリアンとの最終決着が、『アバター』『ジオストーム』の驚愕映像を手掛けたVFXスタジオ:ハイドラックスの最新技術の粋を尽くして描かれる。

決戦に挑むのは、『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』などでタフな存在感をみせるフランク・グリロ、最強格闘術シラットを駆使した 『ザ・レイド』の 超絶アクションで世界中の度肝を抜いたイコ・ウワイスとヤヤン・ルヒアン。

解禁された予告編では、僅か3日間で征服された地球から始まり、人類反撃の狼煙をあげるべく、新たなヒーローたちが立ち上がる、まさに<地球奪還の戦記(バトル)>に仕上がっている。

“ヤヤン・ルヒアンのエイリアン除けステッカー”鑑賞券プレゼント

さらに、6月29日(金)より、全国の上映劇場(※一部劇場を除く)で、鑑賞券(ムビチケ)が発売開始。劇中で鬼人のごとき活躍を見せるヤヤン・ルヒアンの勇姿を捉えた“ヤヤン・ルヒアンのエイリアン除けステッカー”が数量限定で付いてくる。

映画『スカイライン-奪還-』は10月13日(土)より全国公開

