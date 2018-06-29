±Ç²è¡Ø¥¯¥½ÌîÏº¤ÈÈþ¤·¤À¤³¦¡ÙAmazon¥×¥é¥¤¥à¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡¢¥µ¥ó¥È¥é²òÀâ¤â
¹á¼è¿µ¸ã¡¢Áðù¬¹ä¡¢°ð³À¸ãÏº¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¡Ø¥¯¥½ÌîÏº¤ÈÈþ¤·¤À¤³¦¡Ù¤¬¡¢7·î6Æü¤«¤éAmazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë¡Û
4·î¤ËÁ´¹ñ86´Û2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢±à»Ò²¹´ÆÆÄ¡Ø¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ò·â¤Ä¤Ê¡ª¡Ù¡¢»³Æâ¥±¥ó¥¸´ÆÆÄ¡Ø¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤È²Î¶ô¤¤¤Î´¬¡Ù¡¢ÂÀÅÄ¸÷´ÆÆÄ¡Ø¸÷¤Ø¡¢¹Ò¤ë¡Ù¡¢»ù¶ÌÍµ°ì´ÆÆÄ¡Ø¿·¤·¤¤»í¡Ê¤¦¤¿¡Ë¡Ù¤Î4ºîÉÊ¤Ç¹½À®¡£Á´¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤Î¥é¥¹¥È¤Ç1¤Ä¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ´°À®¤¹¤ë¡£´û¤ËÂè2ÃÆ¤ÎÀ½ºî¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Æü7·î6Æü¤«¤éAmazon Music Unlimited²ñ°÷¸ÂÄê¤Î²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄSide by Side¤Ç±Ç²è¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ø¥¯¥½ÌîÏº¤ÈÈþ¤·¤À¤³¦ THE BASTARD AND THE BEAUTIFUL WORLD - Original Soundtrack-¡Ù¤Î²»À¼²òÀâ¤òÇÛ¿®³«»Ï¡£±Ç²è¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ð³À¡¢Áðù¬¡¢¹á¼è¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ð³À¤ÏAmazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±Ç²è»ëÄ°¸å¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÍ¤é¤Î²òÀâÉÕ¤Side by Side¤òAmazon Music Unlimited¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡¢Áðù¬¤Ï¡ÖËÍ¤¬¼ç±é¤·¤ÆÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿episode3¡Ø¸÷¤Ø¡¢¹Ò¤ë¡Ù¤Ç¤ÏÂÀÅÄ¤µ¤óÆÃÍ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥¯¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤½¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¹á¼è¤Ï¡ÖAmazon¤µ¤ó¤ÎPrime Video¤Ç¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È½ñ¤¹þ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°ð³À¸ãÏº¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥¯¥½ÌîÏº¤ÈÈþ¤·¤À¤³¦¡Ù¤Ï2½µ´Ö¤È¤¤¤¦¸ÂÄê´ü´Ö¤Î·à¾ì¸ø³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ë¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯Amazon¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ±Ç²è¤È¥¯¥½ÌîÏº¡úALL STARS¤Î²»À¼¥³¥á¥ó¥È¤ò¶¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è»ëÄ°¸å¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÍ¤é¤Î²òÀâÉÕ¤Side by Side¤òAmazon Music Unlimited¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Áðù¬¹ä¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¤¬¼ç±é¤·¤ÆÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿episode3¡Ø¸÷¤Ø¡¢¹Ò¤ë¡Ù¤Ç¤ÏÂÀÅÄ¤µ¤óÆÃÍ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥¯¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤½¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹á¼è¿µ¸ã¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¤¬¼ç±é¤¹¤ëepisode2¡Ø¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤È²Î¶ô¤¤¤Î´¬¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢ËÍ¤ÎÁÇ¤Ë¶á¤¤¡Ö¹á¼è¿µ¸ã¡×¤ò¸«¤ÆÄº¤±¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Amazon¤µ¤ó¤ÎPrime Video¤Ç¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È½ñ¤¹þ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¤â¤Ã¤È²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë¡Û
4·î¤ËÁ´¹ñ86´Û2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢±à»Ò²¹´ÆÆÄ¡Ø¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ò·â¤Ä¤Ê¡ª¡Ù¡¢»³Æâ¥±¥ó¥¸´ÆÆÄ¡Ø¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤È²Î¶ô¤¤¤Î´¬¡Ù¡¢ÂÀÅÄ¸÷´ÆÆÄ¡Ø¸÷¤Ø¡¢¹Ò¤ë¡Ù¡¢»ù¶ÌÍµ°ì´ÆÆÄ¡Ø¿·¤·¤¤»í¡Ê¤¦¤¿¡Ë¡Ù¤Î4ºîÉÊ¤Ç¹½À®¡£Á´¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¤Î¥é¥¹¥È¤Ç1¤Ä¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ´°À®¤¹¤ë¡£´û¤ËÂè2ÃÆ¤ÎÀ½ºî¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Æü7·î6Æü¤«¤éAmazon Music Unlimited²ñ°÷¸ÂÄê¤Î²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄSide by Side¤Ç±Ç²è¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ø¥¯¥½ÌîÏº¤ÈÈþ¤·¤À¤³¦ THE BASTARD AND THE BEAUTIFUL WORLD - Original Soundtrack-¡Ù¤Î²»À¼²òÀâ¤òÇÛ¿®³«»Ï¡£±Ç²è¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ð³À¡¢Áðù¬¡¢¹á¼è¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ð³À¤ÏAmazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±Ç²è»ëÄ°¸å¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÍ¤é¤Î²òÀâÉÕ¤Side by Side¤òAmazon Music Unlimited¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡¢Áðù¬¤Ï¡ÖËÍ¤¬¼ç±é¤·¤ÆÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿episode3¡Ø¸÷¤Ø¡¢¹Ò¤ë¡Ù¤Ç¤ÏÂÀÅÄ¤µ¤óÆÃÍ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥¯¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤½¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¹á¼è¤Ï¡ÖAmazon¤µ¤ó¤ÎPrime Video¤Ç¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È½ñ¤¹þ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°ð³À¸ãÏº¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥¯¥½ÌîÏº¤ÈÈþ¤·¤À¤³¦¡Ù¤Ï2½µ´Ö¤È¤¤¤¦¸ÂÄê´ü´Ö¤Î·à¾ì¸ø³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ë¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯Amazon¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ±Ç²è¤È¥¯¥½ÌîÏº¡úALL STARS¤Î²»À¼¥³¥á¥ó¥È¤ò¶¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è»ëÄ°¸å¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÍ¤é¤Î²òÀâÉÕ¤Side by Side¤òAmazon Music Unlimited¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Áðù¬¹ä¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¤¬¼ç±é¤·¤ÆÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿episode3¡Ø¸÷¤Ø¡¢¹Ò¤ë¡Ù¤Ç¤ÏÂÀÅÄ¤µ¤óÆÃÍ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥¯¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤½¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹á¼è¿µ¸ã¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÍ¤¬¼ç±é¤¹¤ëepisode2¡Ø¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤È²Î¶ô¤¤¤Î´¬¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢ËÍ¤ÎÁÇ¤Ë¶á¤¤¡Ö¹á¼è¿µ¸ã¡×¤ò¸«¤ÆÄº¤±¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Amazon¤µ¤ó¤ÎPrime Video¤Ç¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È½ñ¤¹þ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª