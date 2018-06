香取慎吾、草剛、稲垣吾郎が出演するオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』が、7月6日からAmazonプライム・ビデオで独占配信される。4月に全国86館2週間限定で公開された同作は、園子温監督『ピアニストを撃つな!』、山内ケンジ監督『慎吾ちゃんと歌喰いの巻』、太田光監督『光へ、航る』、児玉裕一監督『新しい詩(うた)』の4作品で構成。全てのエピソードは繋がっており、映画のラストで1つの物語として完成する。既に第2弾の製作も決まっている。さらに同日7月6日からAmazon Music Unlimited会員限定の音声コンテンツSide by Sideで映画のサウンドトラック『クソ野郎と美しき世界 THE BASTARD AND THE BEAUTIFUL WORLD - Original Soundtrack-』の音声解説を配信開始。映画のシーンにあわせた楽曲について稲垣、草、香取が解説している。稲垣はAmazonプライム・ビデオでの配信について「映画視聴後は、ぜひ僕らの解説付きSide by SideをAmazon Music Unlimitedでお楽しみください!」、草は「僕が主演して爆笑問題の太田光さんが脚本と監督を担当してくれたepisode3『光へ、航る』では太田さん特有のブラックショークが散りばめられているので、映画館でそのおもしろさを見逃してしまった方は、何度でもみられるこの動画配信を活用して、ぜひご覧いただきたいと思います」、香取は「AmazonさんのPrime Videoではカスタマーレビューにて皆さんの反響が読み取れるので、皆さんのコメント書き込みを楽しみにしています!」とそれぞれコメントを寄せている。■稲垣吾郎のコメント『クソ野郎と美しき世界』は2週間という限定期間の劇場公開だったので、見逃してしまった方も多いのではないでしょうか。そんな方々にどこよりも早くAmazonさんを通して映画とクソ野郎★ALL STARSの音声コメントを共にお届けできることがとても嬉しいです。映画視聴後は、ぜひ僕らの解説付きSide by SideをAmazon Music Unlimitedでお楽しみください!■草剛のコメント僕が主演して爆笑問題の太田光さんが脚本と監督を担当してくれたepisode3『光へ、航る』では太田さん特有のブラックショークが散りばめられているので、映画館でそのおもしろさを見逃してしまった方は、何度でもみられるこの動画配信を活用して、ぜひご覧いただきたいと思います。■香取慎吾のコメント僕が主演するepisode2『慎吾ちゃんと歌喰いの巻き』では、僕のアート作品を含め、僕の素に近い「香取慎吾」を見て頂けるエピソードとなっています。AmazonさんのPrime Videoではカスタマーレビューにて皆さんの反響が読み取れるので、皆さんのコメント書き込みを楽しみにしています!