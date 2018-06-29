¡Ö¤Ï¤ì¤Î¤Ò¡×¤¬ÇË»ºÇÑ»ß
¡¡6·î20ÆüÉÕ¤Ç¤Ï¤ì¤Î¤Ò¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR´ë¶È¥³¡¼¥É:872372723¡¢²£ÉÍ»Ô¡¢¼ÄùõÍÎ°ìÏº¼ÒÄ¹¡Ë¤ÎÇË»º¼êÂ³¤¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¡£¤Ï¤ì¤Î¤Ò¤Ï¡¢1·î8Æü¤ÎÀ®¿Í¼°ÅöÆü¤ËÆÍÇ¡¡¢»ö¶È¤òÄä»ß¤·¡¢¿¶Âµ¤ò¹ØÆþ¤ä¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿·À®¿Í¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈï³²¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¡¡ÇË»ºÇÑ»ß¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÇË»ººâÃÄ¤ò¤â¤Ã¤ÆÇË»º¼êÂ³¤ÎÈñÍÑ¤ò»ÙÊÛ¤¹¤ë¤Î¤ËÉÔÂ¤¹¤ë¡×¡Ê6·î29ÆüÉÕ´±Êó¡Ë¤¿¤á¡£6·î20Æü¤Ë²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÄ¸¢¼Ô½¸²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤Ï¤ì¤Î¤Ò¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¿¶Âµ¤Ê¤É¤Î´¹²Á¡ÊÇäµÑ¡Ë³Û¤Ï1,620Ëü±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÇ¶â¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÁÅÀÇ¸ø²Ý¤¬7,800Ëü±ß¡¢¼ÚÆþ¶â¤¬4²¯200Ëü±ß¡¢Çã³Ý¶â¤¬1²¯8,100Ëü±ß¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢°ìÈÌºÄ¸¢¼Ô¡ÊÈï³²¼Ô¡Ë¤Ø¤ÎÇÛÅö¤¬Æñ¤·¤¤»Ý¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ï¤ì¤Î¤Ò¤ÎÇË»º´Éºâ¿Í¤òÌ³¤á¤ëÁýÅÄ¾°ÊÛ¸î»Î¡ÊÂ¿ËàÀîË¡Î§»öÌ³½ê¡Ë¤Ï6·î29Æü¡¢Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖË¡¿Í¤ÎÇË»º»ö·ï¤È¤·¤Æ¤Ï°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤À¤¬¡¢¼Äùõ¼ÒÄ¹¤ÎÂáÊá¤Ê¤É»ö·ïÁ´ÂÎ¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼Äùõ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÇË»º¤ÏÌ¤¤À¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Öº¾µ½Åª¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÇË»º¤·¤Æ¤âÌÈÀÕ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿·À®¿Í¤Ê¤É¤¬º£¸å¤â¼Äºê¼ÒÄ¹¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö¿¶¤êÂµ¶È¼Ô¡Ö¤Ï¤ì¤Î¤Ò¡×¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯