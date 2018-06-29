°ð³À¸ãÏº¡¢¹á¼è¿µ¸ã¡¢Áðù¬¹ä¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¡Ø¥¯¥½ÌîÏº¤ÈÈþ¤·¤À¤³¦¡Ù¤òAmazon Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®
°ð³À¸ãÏº¡¢Áð磲¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤¬½Ð±é¤·4Ì¾¤Îµ¤±Ô´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹±Ç²è¡Ø¥¯¥½ÌîÏº¤ÈÈþ¤·¤À¤³¦¡Ù¡£º£Ç¯4·î¤Ë2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Amazon Prime Video(°Ê²¼¡¢Prime Video)¤Ë¤Æ7·î6Æü(¶â)¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²»À¼²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤â¡ª/[c]2018 ATARASHIICHIZU MOVIE
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¹ñºÝÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±à»Ò²¹¡¢´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¼õ¾Þ¤Î±é½Ð²È¤Ç·àºî²È¤Î»³Æâ¥±¥ó¥¸¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Ê¸É®²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡¢À¤³¦»°Âç¹¹ð¾Þ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÉôÌç¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤Î±ÇÁü¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦»ù¶ÌÍµ°ì¤Î4Ì¾¡£
¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¤Ë³èÌö¤¹¤ëÁÏºî¤ÎÅ·ºÍ¤¿¤Á¤È¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢¥é¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤à¡¢³×¿·Åª¤Ê¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£·à¾ì¸ø³«¤ÏÁ´¹ñ¤ï¤º¤«86´Û¡¢2½µ´Ö¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Îß·×´ÑµÒÆ°°÷¿ô280,000¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿ÏÃÂêºî¤È¤Ê¤ê¡¢´û¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Amazon¤Ç¤Ï±Ç²èÆÈÀêÇÛ¿®¤È¹ç¤ï¤»¡¢ËÜºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ø¥¯¥½ÌîÏº¤ÈÈþ¤·¤À¤³¦ THE BASTARD AND THE BEAUTIFUL WORLD -¡¡Original Soundtrack-¡Ù¤ò²»À¼²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄSide by Side¡Ê¥µ¥¤¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¤¥É¡Ë¤ÎÇÛ¿®¤â³«»Ï¤¹¤ë¡£
Side by Side¤È¤Ï¡¢Amazon Music Unlimited¤Î²ñ°÷¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼«¿È¤¬³Ú¶Ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀ©ºîÈëÏÃ¤äÉñÂæÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ë²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ç±é¤Î°ð³À¸ãÏº¡¢Áð磲¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤¬¸òÂå¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
·à¾ì¸ø³«¤ò¸«Æ¨¤·¤¿Êý¤âÂ¤ò±¿¤ó¤ÀÊý¤â¡¢3¿Í¤Î²»À¼²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ü°ð³À¸ãÏº
¡Ø¥¯¥½ÌîÏº¤ÈÈþ¤·¤À¤³¦¡Ù¤Ï2½µ´Ö¤È¤¤¤¦¸ÂÄê´ü´Ö¤Î·à¾ì¸ø³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÊý¡¹¤Ë¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯Amazon¤µ¤ó¤òÄÌ¤·¤Æ±Ç²è¤È¥¯¥½ÌîÏº¡úALL STARS¤Î²»À¼¥³¥á¥ó¥È¤ò¶¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è»ëÄ°¸å¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÍ¤é¤Î²òÀâÉÕ¤Side by Side¤òAmazon Music Unlimited¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üÁð磲¹ä
ËÍ¤¬¼ç±é¤·¤ÆÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¤È´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿episode 3 ¡Ø¸÷¤Ø¡¢¹Ò¤ë¡Ù¤Ç¤ÏÂÀÅÄ¤µ¤óÆÃÍ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥¯¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤½¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹á¼è¿µ¸ã
ËÍ¤¬¼ç±é¤¹¤ëepisode 2 ¡Ø¿µ¸ã¤Á¤ã¤ó¤È²Î¶ô¤¤¤Î´¬¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò´Þ¤á¡¢ËÍ¤ÎÁÇ¤Ë¶á¤¤¡Ö¹á¼è¿µ¸ã¡×¤ò¸«¤ÆÄº¤±¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Amazon¤µ¤ó¤ÎPrime Video¤Ç¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È½ñ¤¹þ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¡ÊMovie Walker¡¦Ê¸/ÊÔ½¸Éô¡Ë