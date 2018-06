稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が出演し4名の気鋭監督がメガホンを取ったオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』。今年4月に2週間限定で劇場公開された本作が、このたび、Amazon Prime Video(以下、Prime Video)にて7月6日(金)より独占配信されることが分かった。

【写真を見る】音声解説とともに楽しめるオリジナル・サウンドトラックも!/[c]2018 ATARASHIICHIZU MOVIE

監督を務めたのは、ベルリン国際映画祭で国際批評家連盟賞を受賞した園子温、岸田國士戯曲賞受賞の演出家で劇作家の山内ケンジ、お笑いタレント・文筆家として活躍する爆笑問題の太田光、世界三大広告賞すべてのインターネット部門でグランプリを受賞の映像ディレクター・児玉裕一の4名。

ボーダレスに活躍する創作の天才たちとの夢のコラボが実現した本作は、アクション、ファンタジー、ラブ、そしてミュージカルの要素を含む、革新的なオールジャンルムービーとなっている。劇場公開は全国わずか86館、2週間限定だったにも関わらず、累計観客動員数280,000人を突破した話題作となり、既にシリーズ第2弾の製作も決定。

さらに、Amazonでは映画独占配信と合わせ、本作のオリジナル・サウンドトラック『クソ野郎と美しき世界 THE BASTARD AND THE BEAUTIFUL WORLD - Original Soundtrack-』を音声解説とともに楽しめるコンテンツSide by Side(サイド・バイ・サイド)の配信も開始する。

Side by Sideとは、Amazon Music Unlimitedの会員限定コンテンツで、アーティスト自身が楽曲にまつわる制作秘話や舞台裏話を語る音声コンテンツ。本作では、映画のシーンに合わせた楽曲について主演の稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が交代でコメントしているそう。

劇場公開を見逃した方も足を運んだ方も、3人の音声解説とともに新鮮な気持ちで楽しんではいかがだろうか。

●稲垣吾郎

『クソ野郎と美しき世界』は2週間という限定期間の劇場公開だったので、見逃してしまった方も多いのではないでしょうか。そんな方々にどこよりも早くAmazonさんを通して映画とクソ野郎★ALL STARSの音声コメントを共にお届けできることがとても嬉しいです。映画視聴後は、ぜひ僕らの解説付きSide by SideをAmazon Music Unlimitedでお楽しみください!

●草磲剛

僕が主演して爆笑問題の太田光さんが脚本と監督を担当してくれたepisode 3 『光へ、航る』では太田さん特有のブラックショークが散りばめられているので、映画館でそのおもしろさを見逃してしまった方は、何度でもみられるこの動画配信を活用して、ぜひご覧いただきたいと思います。

●香取慎吾

僕が主演するepisode 2 『慎吾ちゃんと歌喰いの巻き』では、僕のアート作品を含め、僕の素に近い「香取慎吾」を見て頂けるエピソードとなっています。AmazonさんのPrime Videoではカスタマーレビューにて皆さんの反響が読み取れるので、皆さんのコメント書き込みを楽しみにしています! (Movie Walker・文/編集部)