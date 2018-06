『HAWAII FIVE-0』グレイス・パーク、新作ドラマで『GRIMM』デヴィッド・ジュントーリと夫婦に！

米CBSの人気アクションドラマ『HAWAII FIVE-0』のオリジナルメンバーであったグレイス・パークとダニエル・デイ・キムが降板するというニュースが報道されたのが約1年前。人気キャスト二人揃っての卒業に多くのファンがショックを受けたが、グレイスの次回出演作が決定したというニュースが入ってきた。米Hollywood Reporterらが報じている。

この度、グレイスの出演が決まったのは、米ABCの『A Million Little Things(原題)』。『THIS IS US 36歳、これから』のような複数の家族の人間模様を描いたもので、パイロット版でキャサリン役を演じていたアン・サン(『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』)の代わりに配役し直された。

60分で構成される同作は、各々の理由でそれぞれの人生に行き詰っている友人たちを描いている。だが、その仲間の一人が予期せぬ死を遂げたことで、残された者たちが自分たちの人生を見つめなおして生きていくというストーリー。グレイス演じるキャサリンは、夢を追う夫を支えるキャリアウーマン。その夫エディ役は、『GRIMM/グリム』のニック・ブルクハルト役で知られるデヴィッド・ジュントーリが演じる。

その他のキャストにロン・リヴィングストン(『ボードウォーク・エンパイア 欲望の街』)、ロマニー・マルコ(『Weeds 〜ママの秘密』)、ジェームズ・ロディ(『ローズウッド 〜マイアミ私立検視ラボ』)、アリソン・ミラー(『インコーポレイテッド』)、クリスティーナ・モーゼス(『NIKITA/ニキータ』)、クリスティーナ・オチョア(『Valor(原題)』)、ステファニー・ショスタク(『理想の夫婦の別れ方』)ロマニー・マルコ(『Weeds 〜ママの秘密』)ら。

『A Million Little Things(原題)』はこの秋よりアメリカで放送開始予定。(海外ドラマNAVI)