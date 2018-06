高層ビル群が織りなす夜景をバックに、滝と緑に囲まれた新宿中央公園(水の広場)内に巨大スクリーンを設置して野外上映イベントを開催するScreen@Shinjuku Central Park 2018。

4日間で4プログラムが上映されるほか、キッチンカーによるスペシャルフードやドリンクの販売、浴衣を着て楽しめる関連企画の併催など、第3回を迎える今年も映画にお酒にお食事にと、夏夜を満喫できる心地よいひとときが演出されます。



『カーマンライン』(2014/イギリス)ほかショートフィルムプログラム

■Screen@Shinjuku Central Park 2018

■日程:2018年7月25日(水)〜28日(土)連日19:00〜上映

■会場:東京都新宿区 新宿中央公園内(水の広場)

■観覧無料、雨天決行荒天中止

■上映作品、詳細情報は(公式HP)より

夏の恒例。恵比寿ガーデンプレイス内のセンター広場にある人工芝に座りながら、特設スクリーンに映し出される映画をゆったりと鑑賞できるYEBISU GARDEN PICNICの「PICNIC CINEMA」。

映画の上映のほかに、朝・夕には開放的な空間でヨガが楽しめる「PICNIC YOGA」、様々なアーティストによる「PICNIC LIVE」、レストランとのコラボレーションメニューを提供するフェア「四季の色を愉しむ Blue in Summer」などが開催され、仕事帰りに、お買いものついでに、夕涼みがてらにふらりとお立ち寄りされてはいかがでしょうか?



