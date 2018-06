神風動画と中島かずきがタッグを組み、日本の戦国時代にタイムスリップしたアメコミ・ヒーローの活躍を描く『ニンジャバットマン』が6月15日(金)より公開中。日本だけでなく世界からも「クレイジー!」と話題になっている本作には、小ネタが盛りだくさん!

今回は10コの<ニンジャバットマンの秘密>を特別に紹介!

1.バットマンが日本語で会話しているのはマスクがあるから?

ゴリラ・グロッドのせいで戦国時代の日本へとタイムスリップしてしまったバットマン。襲い掛かってくるジョーカーの手下・笑い兵たちと普通に会話をしているが、ブルースは日本語が話せるわけではない。

タイムスリップ直後に足元に飛んできた縦書きの手配書を最初は横に持ってしまうが、日本語が読めるブルースはすぐにここが日本だと気づく。そこで手配書を縦に持ち直し、マスクの音声モードを日本語に切り替えているのだ。

2.まさかのモロバレ!? 宣教師変装の秘密

戦国時代に身を隠すため、宣教師に変装したバットマン。だが、自分がバットマンであることを隠すはずが、頭には堂々とバットマンマークが!!! まさにツッコミどころ!

実は、宣教師の服と被り物を用意したのはセリーナ(キャットウーマン)。ブルース(バットマン)は彼女から言われるがまま身につけており、自分の頭がどうなっているのかは気がついていないのだという。ちょっとした彼女のイタズラだが、下手をすると致命的な展開に。でも戦国なので大丈夫なのかも……?

3.紙芝居の内容はプロデューサー作

天守閣にいるジョーカーが飴を舐めながら見ている紙芝居。実はちゃんと“ジョーカーの視点から見たバットマン”という物語が書かれているのだ。

『バットマンは、たてまえときれいごとが大好きなので、ゴッサムのみんなからきらわれています。今日もあたまが悪いので、かわいいハーレイ・クインに見つけられてしまいました。「あなたは、いい歳をして恥ずかしいコスプレをした罪で死刑よ。」』この紙芝居を作って、ジョーカーはいったい何をする気だったのだろうか。

ちなみに、これを書かされた紙芝居の作者は、ジョーカーの手下の“里見”という笑い兵らしい。

4.ドライブゲーム「亜火無珍道中」

ジョーカーの城にバットマンが向かっていることを知らせるハーレイ・クインが、わざわざ巻物でバットマンの位置を示すシーンだが、こんなところでも二人の遊び心が詰め込まれている。

バットモービルの侵攻を解説するこの絵巻物は『亜火無珍道中』というタイトル。そして、ハーレイ・クインのセリフに注目しがちだが、よく聞いてみると巻物を持っている笑い兵が、スクロールするたびに口で「ぴこーん……ぴこーん……」と言っているのがまた切ない。

5.英語版「へのへのもへじ」

琵琶湖の戦いでジョーカーからの攻撃を食らった蝙蝠衆たち。その身代わりになっている人形の顔には「AQAQJWG」という文字が。まさに、アメリカ版「へのへのもへじ」だ。蝙蝠衆はいったいどこでこの書き方を知ったのだろうか。

6.トゥーフェイスのコイン

トゥーフェイスといえば歯茎……ではなく「さて、このあとは……」と言いながら指ではじくコイン。これによって彼は自分が進むべき道を決めるのだが、よーく見ると、今回彼が持っているコインは日本の硬貨とゴッサムの硬貨を貼り合わせたものになっている。このコインは一瞬しか出てこないので要注目だ。

7.勝利のカギはDX将棋王?

ゴリラ・グロッドの洗脳によって、ヴィランたちが作り上げた城。その城をコントロールするためのインターフェースはなんと将棋!! 名付けてDX将棋王! ちなみに、城が合体するときはコマそのものも変形合体する。ゴリラ・グロッドは将棋好きなのだろうか。

8.実は優しいジョーカー!?

一度はゴリラ・グロッドの前に敗北を期したジョーカーとハーレイ・クイン。しかし、ふたたびゴリラ・グロッドから亜火無城を奪うために気球に載ってやってくる。その時に、ゴリラ趣味になっているであろう天守閣をハーレイ好みの部屋にするために、気球にさまざまなインテリアグッズが積み込まれている。なんだかんだで、ハーレイ・クインに優しいジョーカーであった。

9.この音色は……!!

ゴリラ・グロッドから受け継ぎ、ロビンがモン吉と一緒に演奏する横笛。実は猿の軍を統率するための笛の音は、アダム・ウェスト版バットマンのオープニングのオマージュとなっている。

10.キャットウーマンに九生あり

現代に戻ってきたキャットウーマンのバイクのナンバープレート「9L1VES」は、A cat has nine lives.ということわざから。「猫に九生あり」という意味で、キャットウーマンのしたたかさを表現している。戦国から持ち帰った大きな壺をちゃっかり骨董品屋さんに売りつけている彼女らしい。

そのほかにも、バットモービルが城まで走っているアングルは、実はアニメ版『バットマン』を意識したものになっていたり、城の爆発の時に、猿たちがお互い助け合って逃げ出していたりと、細かい演出や過去のバットマンシリーズへのオマージュが詰め込まれている。

また、合体した猿たちが物理攻撃できる理由なども語られた中島かずき×水粼淳平監督のインタビュー記事も必見!↓

アメコミヒーローをロボに乗せるのは日本の伝統!? 映画『ニンジャバットマン』ガジェット裏話も!中島かずき×水粼淳平インタビュー

http://getnews.jp/archives/2054905



本編映像:『ニンジャバットマン』冒頭映像解禁[BATMAN NINJA]

https://youtu.be/CQycfYgSG3A

ニンジャバットマン(米題:BATMAN NINJA)

【STORY】

現代の犯罪都市ゴッサムシティの悪党たちがタイムスリップし、群雄割拠する戦国時代の日本。戦国大名となった悪党たちがこのまま自由に暴れ続ければ、日本だけでなく世界の歴史すらも変わってしまう!

絶望的な乱世で、現代テクノロジーからも切り離されてしまったヒーロー、バットマンは世紀の歴史改変を阻止することができるのか? 日本と世界の未来をかけた、時空を超えた壮大なバトルの行方は!?

眼を見張る映像×前代未聞のストーリーで日本が世界に放つ、戦国タイムスリップ・アクションエンターテイメント!

【キャスト】山寺宏一、高木渉、加隈亜衣、釘宮理恵、子安武人、田中敦子、諏訪部順一、チョー、森川智之、三宅健太、梶裕貴、河西健吾、小野大輔、石田彰、大塚芳忠

【スタッフ】監督:水粼淳平 脚本:中島かずき キャラクターデザイン:岡崎能士 音楽:菅野祐悟 アニメーション制作:神風動画

【公式サイト】

http://wwws.warnerbros.co.jp/batman-ninja/

Batman and all related characters and elements are trademarks of and (C)DC Comics. (C)Warner Bros. Japan LLC

―― やわらかニュースサイト 『ガジェット通信(GetNews)』