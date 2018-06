米国はもとより日本を始め世界各地で多くのファンを持つ伝説的作品「プレデター」。その正当なる続編が『ザ・プレデター』(原題:The Predator)として完全復活!日本での公開日が、全米公開日と同じ9月14日に決定した。さらに、新たな予告編も到着し、プレデターと人類による緊迫感溢れる闘いの一端や、これまで見たことのない“究極のプレデター”と呼ばれるプレデターの姿などが明らかとなった。

本作『ザ・プレデター』は、一人の少年が家に届いた箱を開け、謎の装置を起動してしまったことにより、宇宙で最も危険なハンターを呼び寄せてしまうというシナリオ。この度到着した予告編では、プレデターが襲来し、人間たちと壮絶な闘いを繰り広げる様子が存分に描かれている。比類なき格闘センスと圧倒的キル・スキル、そして侍を彷彿とさせる武士道を持ち合わせた超好戦的ハンターであるプレデター。なんと本作では異種交配し、更に進化し続けているという。この予告編でも、かつて人類を恐怖のどん底に突き落とした最強の戦闘種族が、より強く、賢く、他の種のDNAを利用して遺伝子レベルでアップグレードした姿で、傭兵たちと激しい死闘を繰り広げる様子が確認できる。

プレデターが獲物を検知する際に使用するサーモグラフィーは、シリーズでもおなじみ。そのサーモグラフィーが、あまりにも有名な20世紀フォックスのロゴをもターゲットにしているかのような遊び心も見られ、冒頭からこだわりが感じられる。更に、これまで見たことのない“究極のプレデター”と呼ばれる、規格外のパワーを誇る巨大なプレデターの姿も。仲間であるはずのプレデターを軽々と持ち上げ、激しく投げ飛ばすという衝撃的シーンも確認できる。果たして、巨大なプレデターは味方なのか敵なのか――?

そして到着した映像では、「たとえ死んでも 必ず守る」と物語の鍵を握る少年と、少年の父であり傭兵でもある主人公とのドラマにも期待が高まる。キャストは、X-MEN「ウルヴァリン」シリーズ完結編の『LOGAN/ローガン』(2017)で悪役に扮し、ヒュー・ジャックマンが大絶賛した実力派俳優ボイド・ホルブルックをはじめ、『X-MEN:アポカリプス』(2016)サイロック役のオリヴィア・マン、『ルーム』(2015)で世界中の注目を集めた天才子役ジェイコブ・トレンブレイら実力派キャストが集い、新しいプレデターの世界に確かな深みを与えた。メガホンをとったのは『アイアンマン3』(2013)のシェーン・ブラック。かつて、アーノルド・シュワルツェネッガーが主演したシリーズ1 作目『プレデター』(1987)で、プレデターによって最初にハントされた男が、『ロボコップ3』(1993)のフレッド・デッカーを加えた最高の布陣で人類とプレデターによる緊迫感溢れる“サバイバルゲーム”を極限のスリルと共に描き出す。

さらに、シリーズ1作目である『プレデター』が日本で公開された1987 年6 月28 日、そんな“プレデター生誕の日”を祝うが如く7月13日(金)からは、ムビチケオンライン券の販売が決定!益々期待が高まる。

■『ザ・プレデター』

2018年9月14日 全国公開

配給:20 世紀フォックス映画

(c) 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation (c) 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved