7月17日に東京・お台場のZepp DiverCityで開催されるボブ・ディランのドキュメンタリー映画『DONT LOOK BACK』上映会に東京ボブ・ディランが登壇する。1993年頃からボブ・ディラン楽曲のみを演奏する活動を始めた東京ボブ・ディラン。マニアの間で話題となり、みうらじゅんによってメディアに紹介された。「彷徨い続ける永遠のニセモノ」として約25年にわたってライブを行なっている。2006年には東京・池袋にボブ・ディランをコンセプトにしたバーPolkaDotsをオープンした。会場となる東京・お台場のZepp DiverCityは、2014年にボブ・ディランの来日公演が行なわれた場所。東京ボブ・ディランは『DONT LOOK BACK』の舞台となった1965年のイギリスツアーと同様、弾き語りで演奏する。ライブは映画上映前の19:00頃から開催を予定している。7月17日は東京だけでなく、大阪のZepp Nambaでも『DONT LOOK BACK』が上映される。共通の来場者特典は、映画タイトルが入ったステッカーと耳栓。ステッカーはライブなどで関係者に配られる「張りパス」をモチーフにしたもので、サテンの布地に「DONT LOOK BACK」の文字と上映日、上映会場名が印字されたものとなる。耳栓はライブ同様の大音量や音圧になるという映画の上映にちなんだもの。配布は先着順で、なくなり次第終了する。5月24日に77歳となり、喜寿を迎えたボブ・ディラン。1967年に全米公開となった『DONT LOOK BACK』は、当時23歳だったディランにとって最初のドキュメンタリー映画となる。『時代は変わる』『Another Side of Bob Dylan』を発表し、ロックへの転向を示して「フォーク時代のディランの終焉」となるディランを追っている。同作の上映は7月29日の『FUJI ROCK FESTIVAL '18』への出演に先駆けたもの。チケットの前売は現在販売中。詳細はオフィシャルサイトを確認しよう。ボブ・ディランは1978年の初来日から今年で40周年を迎え、『フジロック』への出演はノーベル文学賞受賞後、初の来日公演。またディランにとって日本で101回目の公演でもある。