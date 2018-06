映画『センセイ君主』のオリジナルPVが公開された。幸田もも子の同名漫画をもとにした同作は、容姿端麗で頭脳明晰だが冷徹な数学教師・弘光由貴と、「恋に恋する」16歳の女子高生・佐丸あゆのの恋愛模様を描くラブコメディー。教師の弘光役を竹内涼真、弘光にアタックを続けるヒロイン・あゆ役を浜辺美波が演じる。監督は『君の膵臓をたべたい』などの月川翔。公開は8月1日。今回公開されたのは、TWICEが担当した主題歌“I WANT YOU BACK”にあわせて、TWICE、竹内涼真、浜辺美波、中村葵役の川栄李奈、澤田虎竹役の佐藤大樹(EXILE、FANTASTICS)がダンスするというもの。PVの監督も月川が務めた。ダンス初挑戦となる竹内と浜辺は、TWICE、佐藤、川栄らに振付を教えてもらいながら撮影に挑んだという。“I WANT YOU BACK”は9月12日にリリースされるTWICEのニューアルバム『BDZ』に収録。竹内は「振りの動画が送られてきた時は、僕はダンス初体験なので『覚えられるのか?間に合うのか?』と思いながら今日を迎えたんですけど、いざやってみるとTWICEさんと一緒の雰囲気に溶け込めたので嬉しかったです。TWICEさんについていけるように可愛く踊ったつもりです」、浜辺は「私はダンスが得意ではなくて苦手意識を強く持っていたので、今日現場に来るまで不安しかなかったです。でも監督やキャストの皆さんとダンスの難しさを分かち合うことが出来て助かりましたし、TWICEさんが優しく教えて下さったおかげで楽しんで踊ることが出来ました」とそれぞれコメント。またTWICEは「メンバーとキャストの皆さんがそれぞれペアになって踊るシーンがあるんですけど、息も合っていたので可愛く仕上がっているのではないかなと思います。このダンスのポイントは『バーンと先生の心を狙い打つ』というヒロインをイメージした振りがポイントです」と語っている。さらに7月1日12:00から“I WANT YOU BACK”を使用したダンス動画を募集するキャンペーンを実施。優秀賞受賞者は『センセイ君主』キャストの竹内らと踊ることができるイベントに招待される。また同イベントで最優秀賞に選出された人は「センセイ君主公式ダンサー」として表彰される。なお、応募投稿数が増えれば増えるほどキャストによるソロダンスが公開されていくとのこと。■竹内涼真のコメントちゃんと踊れるかどうか心配でしたし、まずは振りを覚えるところからしっかりやらなくてはと今日まで必死でした。無事に終わってホッとしています。振りの動画が送られてきた時は、僕はダンス初体験なので「覚えられるのか?間に合うのか?」と思いながら今日を迎えたんですけど、いざやってみるとTWICEさんと一緒の雰囲気に溶け込めたので嬉しかったです。TWICEさんについていけるように可愛く踊ったつもりです。映画の楽しさと可愛さとテンポの良さがこのミュージックビデオにギュッと詰まっていると思いますので、是非観てください。■浜辺美波のコメント私はダンスが得意ではなくて苦手意識を強く持っていたので、今日現場に来るまで不安しかなかったです。でも監督やキャストの皆さんとダンスの難しさを分かち合うことが出来て助かりましたし、TWICEさんが優しく教えて下さったおかげで楽しんで踊ることが出来ました。『センセイ君主』の映画の世界と、TWICEさんの音楽と、TWICEさんの世界に入りながら、ぜひ楽しんで観てもらえたらいいなと思います。■佐藤大樹のコメントTWICEさん達はめちゃめちゃ可愛かったですし、とにかくびっくりしたのは1ミリもずれがない完璧なフォーメーション。普段僕も踊っているんですけど勉強になりました。一人一人の個性と可愛さがいい意味でバラバラで、もっとTWICEさんのことが好きになりました。振付を覚えるのは大丈夫でしたが、女の子の踊るようなダンスをしたことがなかったので凄く難しかったです。特に腰の動きが大変でした。最初に弘光先生とあゆはの面白い演出から始まっていて映画の内容にも沿っているミュージックビデオになっています。一緒に真似できるような振りもあるので是非皆さんも一緒に真似して踊ってください。そしてこのミュージックビデオを見てから映画を観て頂けたらより楽しんでもらえると思うので、いっぱい観てください。■川栄李奈のコメントいつもTWICEさんのミュージックビデオを拝見して勉強させてもらっていました。今回振付の動画を見せてもらって、ちょっと横揺れするくらいかなと思っていたら全然違っていて普通に踊るんだとビックリしました(笑)。ダンスをやったことがない人がやるのは難しいんじゃないかなと思っていましたが、竹内さんも浜辺さんも凄く自然だったから凄いなと思いました。私たちの頑張りが詰まったミュージックビデオになっています。TWICEさんのファンの方達がこの映像を観て下さって、「映画も気になるな、観てみたいな」って思っていただけたら凄く嬉しいです。是非劇場にも足を運んでください。■TWICEのコメントこうして私たちの曲を映画の主題歌に使っていただくことも初めてで光栄だったのですが、出演されている皆さんと一緒にミュージックビデオを撮ることが出来て、本当に貴重な体験ですし嬉しかったです。一生忘れない良い思い出になると思います。皆さんステップの振りが凄く上手でビックリしました。本当に可愛くて一緒に頑張って踊ってくださったので感動しました!メンバーとキャストの皆さんがそれぞれペアになって踊るシーンがあるんですけど、息も合っていたので可愛く仕上がっているのではないかなと思います。このダンスのポイントは「バーンと先生の心を狙い打つ」というヒロインをイメージした振りがポイントです。是非皆さんに真似してもらいたいです!