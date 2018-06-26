英EU離脱法が成立、来年3月29日午後11時の離脱を規定
【AFP＝時事】英国で26日、欧州連合（EU）離脱法が、数か月にわたる議論の末に成立した。同国の下院議長が発表した。
ジョン・バーカウ（John Bercow）下院議長は、EU離脱法案がエリザベス女王（Queen Elizabeth II）の裁可を得たと発表。これにより、英国が前身組織に加盟するに当たって導入した欧州共同体法（European Communities Act）は廃止される。
今回成立した法律は、数十年にわたって適用された欧州法から英国の法律に、法的な混乱が生じることなく移行させようとするもの。またEUからの離脱の日時を2019年3月29日午後11時（日本時間30日午前8時）とするとの規定も盛り込まれた。
【翻訳編集】AFPBB News
ジョン・バーカウ（John Bercow）下院議長は、EU離脱法案がエリザベス女王（Queen Elizabeth II）の裁可を得たと発表。これにより、英国が前身組織に加盟するに当たって導入した欧州共同体法（European Communities Act）は廃止される。
今回成立した法律は、数十年にわたって適用された欧州法から英国の法律に、法的な混乱が生じることなく移行させようとするもの。またEUからの離脱の日時を2019年3月29日午後11時（日本時間30日午前8時）とするとの規定も盛り込まれた。
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