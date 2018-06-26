Ê¿ÆüÌë¤Ç¤â¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤ëµ¤³Ú¤µ¤¬ÎÉ¤¤¡ªÞ¯Íî¤¿Âç¿Í¤¬Ìë¤ÊÌë¤Ê½¸¤¦¸®Àè¥Æ¥é¥¹
²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Î¸®Àè¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Æ¥é¥¹¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¸®Àè¥Æ¥é¥¹¤Ï³¹¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤È³«Êü´¶¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤òÊ»¤»¤â¤Ä¡£
Âç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ë¤Î¤âµö¤µ¤ì¤ë¤½¤ó¤Ê¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÈ¾ÊâÀè¤Î¤è¤¦¤Êµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
Âç¤¤¯¼è¤é¤ì¤¿¥¬¥é¥¹Áë¤Ï¡¢ÄÌ¤ê¤È¥Æ¥é¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÅ¹Æâ¤ò³Ö¤¿¤ê¤Ê¤¯·Ò¤®¡¢³¹¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤à
¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÅ¹¤Î¸®Àè¤ÏºÇ¾å¤ÎÆü¾ï»È¤¤¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö¸®Àè¥Æ¥é¥¹ @ dot. Eatery and Bar¡×
·ÃÈæ¼÷±ØÁ°¤ÎÁû¤¬¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ødot. Eatery and Bar¡Ù¤Î¥Æ¥é¥¹¡£ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤«¤éÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Ô¤¸ò¤¦·ÃÈæ¼÷¤Î¿Í¡¹¤ä¼Ö¤ÎÎ®¤ì¡£
¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Ï¸«´·¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î³¹¡×¤À¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤¬¸«¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¼Ì¿¿±Ç¤¨¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ä¥¤Ã¤¿¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³¹¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Àà¥Û¡¼¥à´¶〞¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤Î¤À¡£
³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹Æâ¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¤è¤µ¤¬¥Æ¥é¥¹¤Î¤ªÞ¯Íî´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë
ÌëÉ÷¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤³¤Îµ¨Àá¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿Ãç´Ö¤È¤¿¤Þ¤Ë¤Ïµ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÅ¹¤Î¸®Àè¥Æ¥é¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¡¢¿·Á¯¤Ç¤¤¤¤¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤ËÂ¤ò±¿¤Ö·ÃÈæ¼÷¤À¤«¤é¤³¤½¤Îµ¤Ä¥¤é¤Ê¤µ¡£ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¤Ç¤âÊâ¤±¤ë³¹¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤Ë³Ê¹¥¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç°û¤à¤Ê¤é¤Ð¡¢ºÇ¤â¿È¶á¤Ç¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ó¡¼¥ë¤¬¤¤¤¤
¤¤¤Ä¤â¤Î³¹¡¢¸«´·¤ì¤¿É÷·Ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶õ´Ö¤Ç°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìÇÕ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ó¡¼¥ë¡£°ìÈÖ¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ç¿È¶á¤Ê°û¤ßÊª¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î´²¤®¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¡£¼«Á³ÂÎ¤Ç¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¥Ó¡¼¥ë¡×¤¬¤¤¤¤¡ª
¥Á¥¥ó¥¬¥ó¥Ü¡Ê¥é¥¤¥¹ÉÕ¤¡Ë¡ï1,100¡£·ÜÆù¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹á¿ÉÎÁ¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¡¢¥ª¥¯¥é¤Ç¥½¡¼¥¹¤Ë¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¥Á¥¥ó¥¬¥ó¥Ü¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Ì£¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤â¤¤¤¤¡£¥¨¥Ó¥¹À¸¥Ó¡¼¥ë¡ï650
¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡ï1,800¡£¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¤äÀ¸¥Ï¥à¡¢¥ì¥Ð¡¼¥à¡¼¥¹¡¢3¼ï¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹Åù¡¢¤ª¼ò¤¬¤¹¤¹¤àÁ°ºÚ¤ÎÄêÈÖ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¾ïÏ¢¤¿¤Á¤¬¡¢¤è¤ê¥é¥Õ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òµá¤á¤Æ¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ò½êË¾¤¹¤ë¡£¹¤¤¥¬¥é¥¹Áë¤«¤é¤Î¤¾¤¯Å¹Æâ¤â¤ªÞ¯Íî¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤ÀºÂ¤ë»Ñ¤¹¤é¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£
·ÃÈæ¼÷¤Î³¹¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤Î¥Æ¥é¥¹¤³¤½¡¢³Ê¹¥¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡¢ºÇ¾å¤ÎÆü¾ï»È¤¤¥Æ¥é¥¹¤À¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤Ä¥»¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÅ¹Æâ¤¬¡¢·ÃÈæ¼÷¤Î³¹¤é¤·¤¤
µ¤¤Î¸þ¤¯¤Þ¤Þ¤Ë¤Õ¤é¤ê¤ÈÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤