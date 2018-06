JoJos avatar > Nintendo default avatars ( ͡° ͜ʖ ͡°) pic.twitter.com/XhkaVmNw6M— Rei (@Reisyukaku) 2018年6月21日

世界での累計販売本数が 1000万本を超えて Nintendo Switchで最もプレイされているゲームとなった「 スーパーマリオ オデッセイ」では、「いかにスケベにマリオを撮るか」で世界が熱狂したこともありましたが、実際にゲーム中に性的な表現などが登場するわけではありませんでした。しかし、最新になってNintendo Switchユーザーのひとりがゲーム中に露骨なポルノ画像を発見したということで話題になっています。Why porn is showing up in Super Mario Odyssey - Polygonhttps://www.polygon.com/2018/6/22/17494552/nintendo-switch-hack-super-mario-odyssey-luigis-balloon-worldスーパーマリオ オデッセイ内でポルノ画像を発見したというのは、RedditユーザーのEvaさん。「ハッカーたちが子どもたちのゲームに卑猥な画像を挿入する方法を見つけたようだ」として、小さな子どもを持つ親に対してNintendo Switchのオンライン機能を無効にすることを推奨しています。PSA: Parents, disable online on your children's Nintendo Switch : NintendoSwitchhttps://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/8syjzw/psa_parents_disable_online_on_your_childrens/なぜスーパーマリオ オデッセイの中に存在しないはずのポルノ画像が出現するようになっているのかというと、そこには無料アップデートで追加されたミニゲーム・ルイージの「バルーンファインド」の存在があります。ルイージの「バルーンファインド」は風船をステージのどこかに隠したり、世界中のプレイヤーが隠した風船を探したりが可能となっているのですが、「風船さがし」モードで見つけた風船にはプレイヤーがNintendo Switchのアバターに設定している画像が表示されるようになっています。以下の写真の場合、風船を隠したプレイヤーのNintendo Switchアバターがヨッシーだったというわけ。このアバターには任天堂のキャラクターもしくは自作のMiiしか設定できないことになっているのですが、DevMenuと呼ばれるソフトウェアをNintendo Switchにインストールすることで、通常は使えないはずのカスタムアバターを設定するユーザーが登場しだしており、その中でポルノ画像をアバターに設定してルイージの「バルーンファインド」にチャレンジする人が複数登場してしまったというわけです。Nintendo Switchで使えるはずのないジョセフをアバターに設定したユーザー実際にスーパーマリオ オデッセイの中でEvaさんが発見したというポルノ画像はこんな感じ。Evaさんは局部を黒塗りして自主規制していますが、実際にはこの黒塗り部分が存在しておらず、子どもに悪影響だと考えReddit上に報告したようです。DevMenuはNintendo SwitchのハッキングコミュニティのメンバーのひとりがeBayで開発キットを入手してから急速に広がりを見せている模様。DevMenuをインストールすること自体はかなり簡単なようですが、カスタムファームウェアが必要となるため、現時点ではDevMenuをアバター変更以外に使うケースはあまり多くないとのことです。ただし、時間がたてばたつほどより幅広い可能性が登場することとなり、ソフトウェアの違法コピーがより簡単になる可能性を海外ゲームメディアのPolygonは指摘しています。