トム・クルーズの出世作となり、世界中で大ヒットを記録したアメリカ海軍エリートパイロットの青春を描いた映画『トップガン』続編の撮影開始を告げるティザーフォトが、トム・クルーズ本人のTwitterで解禁された。

1986年の公開から実に33年ぶりとなる続編『トップガン：マーべリック／Top Gun: Marverick（原題）』。公開されたティザーフォトには、映画でもおなじみの“Feel the Need”というフレーズとともに、トム・クルーズ扮するピート・ミッシェルこと“マーべリック”の後ろ姿が映し出されている。

2012年にこの世を去ったトニー・スコット監督に代わり、『オブリビオン』でもトム・クルーズとタッグを組んだジョセフ・コシンスキーが監督を務める。『トップガン』でプロデューサーを務めたジェリー・ブラッカイマーが再びプロデューサーを務め、伝説的なドイツ人作曲家ハロルド・フォルターメイヤーも再び楽曲を提供する。

#Day1 pic.twitter.com/7jjPL277Es - Tom Cruise (@TomCruise) 2018年5月31日

『トップガン：マーべリック／Top Gun: Marverick（原題）』は2019年7月12日（金）全米公開予定

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/tom-cruise-tweets-teaser-picture-as-top-gun-2-production-starts-1116049

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