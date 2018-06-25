松坂１２年ぶり球宴 青木は７年ぶり出場 巨人・岡本は初
「マイナビオールスターゲーム２０１８」（７月１３日・京セラドーム、同１４日・熊本）のファン投票最終結果が２５日に発表され、セの先発投手部門では松坂（中日）が西武時代の０６年以来１２年ぶりの選出。青木（ヤクルト）も７年ぶりの出場となった。巨人の４番・岡本は初出場。
パではリーグ首位を走る西武勢が１２球団最多の６人選出。４番・山川はうれしい初出場となった。
【セ・リーグ】
・先発投手 松坂大輔（中日）
・中継ぎ投手 上原浩治（巨人）
・抑え投手 山崎康晃（ＤｅＮＡ）
・捕手 小林誠司（巨人）
・一塁手 岡本和真（巨人）
・二塁手 山田哲人（ヤクルト）
・三塁手 宮崎敏郎（ＤｅＮＡ）
・遊撃手 坂本勇人（巨人）
・外野手 筒香嘉智（ＤｅＮＡ）、鈴木誠也（広島）、青木宣親（ヤクルト）
【パ・リーグ】
・先発投手 菊池雄星（西武）
・中継ぎ投手 宮西尚生（日本ハム）
・抑え投手 増井浩俊（オリックス）
・捕手 森友哉（西武）
・一塁手 山川穂高（西武）
・二塁手 浅村栄斗（西武）
・三塁手 松田宣浩（ソフトバンク）
・遊撃手 源田壮亮（西武）
・外野手 柳田悠岐（ソフトバンク）、秋山翔吾（西武）、吉田正尚（オリックス）
・指名打者 近藤健介（日本ハム）
今後は選手間投票の結果が２８日、監督推薦が７月２日に発表され、さらに「プラスワン投票」での各リーグ１人ずつを加えて全陣容が決定する。
パではリーグ首位を走る西武勢が１２球団最多の６人選出。４番・山川はうれしい初出場となった。
【セ・リーグ】
・先発投手 松坂大輔（中日）
・中継ぎ投手 上原浩治（巨人）
・抑え投手 山崎康晃（ＤｅＮＡ）
・捕手 小林誠司（巨人）
・一塁手 岡本和真（巨人）
・二塁手 山田哲人（ヤクルト）
・三塁手 宮崎敏郎（ＤｅＮＡ）
・遊撃手 坂本勇人（巨人）
・外野手 筒香嘉智（ＤｅＮＡ）、鈴木誠也（広島）、青木宣親（ヤクルト）
【パ・リーグ】
・先発投手 菊池雄星（西武）
・中継ぎ投手 宮西尚生（日本ハム）
・抑え投手 増井浩俊（オリックス）
・捕手 森友哉（西武）
・一塁手 山川穂高（西武）
・二塁手 浅村栄斗（西武）
・三塁手 松田宣浩（ソフトバンク）
・遊撃手 源田壮亮（西武）
・外野手 柳田悠岐（ソフトバンク）、秋山翔吾（西武）、吉田正尚（オリックス）
・指名打者 近藤健介（日本ハム）
今後は選手間投票の結果が２８日、監督推薦が７月２日に発表され、さらに「プラスワン投票」での各リーグ１人ずつを加えて全陣容が決定する。