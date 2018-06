世界中を震え上がらせた映画『ソウ』シリーズ最新作の監督による本格ホラー映画『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』がいよいよ日本でも公開される。公開を前に、その恐るべき見所をご紹介しよう。

実在する恐怖の幽霊屋敷

映画の舞台はアメリカ・カリフォルニア州サンノゼのサウスウィンチェスター通り525番地に今も実在する、世界で最も呪われた屋敷「ウィンチェスターハウス」。この屋敷は、西部を征服したとまで呼ばれる銃で富を築いたウィンチェスター家の所有。夫と娘を病気で次々に亡くしたサラ・ウィンチェスターは、銃によって命を落とした人々の亡霊に憑りつかれていると信じ、亡くなるまで38年もの間、霊から逃れるために24時間365日休むことなく屋敷を増改築。その結果、500もの部屋と、どこにも行き着かない階段、床に向かって開くドアや、至るところにある13に関連した装飾など、奇妙で恐ろしい屋敷に変貌を遂げていた。実際にこの屋敷では、今なお「黒い髪の大工」や「サラの溜息」など数多くの心霊現象が目撃されているという。

屋敷では何が起こっているのか

夫の死で会社を相続したサラだったが、彼女の妄信的な言動に不信感を抱いた経営陣が、精神不安を理由に会社の経営権を奪おうと、精神科医のエリックを屋敷に送り込むところから物語は始まる。当初サラの言動に懐疑的だったエリックだが、屋敷に着くと彼自身も恐ろしい怪奇現象に悩まされ、次第に追い込まれていく。さらに、正気とは思えぬ奇妙な行動をするサラの甥ヘンリー。一体屋敷では何が起こっているのか。

ヘレン・ミレンが本格ホラーに初出演

サラ・ウィンチェスターを演じるのは、『クイーン』(06)や『黄金のアデーレ 名画の返還』(15)、『ワイルド・スピード ICE BREAK』(17)などに出演のオスカー女優ヘレン・ミレン。さすがの存在感で、狂気とも思われる黒衣の女性をミステリアスに演じる。自身も次第に追い詰められていく精神科医エリックには、『エベレスト3D』(15)や『ターミネーター:新起動/ジェニシス』(15)のジェイソン・クラーク。薄気味悪い使用人ベン・ブロックには、テレビドラマ「ツインピークスThe Return」のエイモン・ファーレン。揃いも揃って、奇妙で恐ろしい屋敷をさらに気味悪いものに感じさせている。

実在する狂気の館を描いた『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』。屋敷に巣くう亡霊の正体とは一体何なのか。

■『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』

2018年6月29日 TOHOシネマズシャンテほか全国公開

配給:REGENTS/ポニーキャニオン

(c) 2018 Winchester Film Holdings Pty Ltd, Eclipse Pictures, Inc., Screen Australia and Screen Queensland Pty Ltd. All Rights Reserved.