歌手のアリアナ・グランデやチャーリーXCXなど、小柄なセレブが今注目しているのが厚底スニーカー!今回はセレブおすすめの厚底スニーカーをチェック!

アリアナとチャーリーXCXが愛用しているスニーカーは多くの厚底スニーカーを手掛けるBUFFALO LONDON[バッファロー・ロンドン]と日本にも店舗を構えるファッションブランドOPENING CEREMONY[オープニング・セレモニー]のコラボ商品。スニーカーの形状が2種類、それぞれピンクとグレーを取り揃えている。アリアナはローカットのピンクを現地時間2日に行われた音楽イベント「iHeartRadio Wango Tango by AT&T」のステージ裏で履いている。またチャーリーXCXは新シングル「5 In The Morning」のジャケット写真で、ハイカットのグレーを着用している。それぞれ値段はローカットが日本円でおよそ2万6千円、ハイカットがおよそ2万9千円になっている。また歌手のレイなどはBUFFALO LONDON[バッファロー・ロンドン]の60MM BUFFALO CLASSIC ヌバックスニーカーを着用。このモデルは厚底でありながら、キュートな形状が女の子にぴったりだ。こちらは日本円でおよそ2万5千円。

これらのシューズはオンラインで日本からも購入することが可能!小柄だけど、スニーカーでのコーデも楽しみたい人におすすめしたい!

■BUFFALO LONDON[バッファロー・ロンドン]とOPENING CEREMONY[オープニング・セレモニー]のコラボ厚底スニーカー購入はこちら