日本でも空前の社会現象となり、その後の海外ドラマブームの先駆けとなった 「ツイン・ピークス」が、25年の時を経て「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ」として7月4日(金)にブルーレイ&DVDにてリリースとなる。(放送時タイトル:ツイン・ピークス The Return」)

映画界の鬼才デイヴィッド・リンチが製作総指揮を手掛け、海外ドラマの常識を打ち破った「ツイン・ピークス」。最終回でローラ・パーマーがクーパー捜査官に「25年後に会いましょう」と告げた、まさにその“25年後”の世界を描くのが本作だ。カンヌ国際映画祭での特別上映を皮切りに世界中を熱狂させ、米「ローリング・ストーン」誌などの名立たるメディアが、2017年No.1TVシリーズに選定するなど「ツイン・ピークス」現象は25年経った今、再び盛り上がる。

そして「ツイン・ピークス」といえば”世界一美しい死体”ローラ・パーマーを演じ一躍ブレイクしたシェリル・リーが有名だが、今回の新シリーズでは、テレビドラマや映画界で活躍する美女たちが多数出演しているので、ぜひご紹介したい。

今回出演が発表されてからファンの間で大きく話題となったのが『マンマ・ミーア!』や『レ・ミゼラブル』などで日本でも人気を誇り、『マンマ・ミーア!ヒア・ウィー・ゴー』の公開が8月24日に控えているアマンダ・セイフリードだ。アマンダが演じるのはベッキー・バーネットというニュー・ファット・トラウト・トレーラーパークで暮らす女性で、コカインにも手を出す貧困の若者。普段アマンダがあまり演じてきていなかったキャラクターでもあるが、そんな意外な役どころを熱演しているアマンダを楽しんでほしい。

続いて『マルホランド・ドライブ』に続いて2度目のリンチとのタッグとなるナオミ・ワッツも出演している。ナオミはクーパー捜査官のドッペルゲンガーとされるダギー・ジョーンズの妻、ジェイニー=E・ジョーンズを演じている。夫と子供を愛するしっかり者の妻だが、どこか陰を感じる部分も…。一体ストーリーにどう絡んでくるのか、ぜひその目で確認してみてほしい。

そして最後に紹介したいのは、なんと本人役で出演しているモニカ・ベルッチだ。イタリアの宝石と称され、ボンドガールとして有名な彼女の登場は大きく話題になった。日本でも人気な美女たちが多数出演する「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ」は7月4日(金)よりブルーレイ&DVDにてリリースとなる。

■「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ」

発売日:7月4日(水)

Blu-ray:「<数量限定生産>ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ Blu-ray BOX」 \19,800(税抜)

DVD:「ツイン・ピークス:リミテッド・イベント・シリーズ DVD-BOX」\12,800(税抜)

TWIN PEAKS: (c) TWIN PEAKS PRODUCTIONS, INC. (c) 2018 Showtime Networks Inc.SHOWTIME and related marks are registered trademarks of Showtime Networks Inc.,A CBS Company. All Rights Reserved.

発売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント