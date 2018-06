7月13日(金)に公開される映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』より、クリス・プラットが本作の撮影チームに突撃インタビューする特別映像が解禁となった。

6月21日は主演クリス・プラットの39歳の誕生日!

この記念すべき日を祝して、クリスが本作の撮影チームに突撃インタビューする特別映像が解禁された。ハリウッドスターとしてますます注目を集めているクリスだが、その人気の理由にあるのはクリスの人柄。映像では、クリスの突撃インタビューを喜んで受ける撮影チームの面々に加え、クリスを中心に笑顔の絶えない、和気あいあいとした共演者やスタッフによる爆笑メイキング映像が収められている。

本作で初登場する恐竜保護グループ(DPG)のシステムスペシャリスト・フランクリンを演じたジャスティス・スミスとDPGの獣医・ジアを演じたダニエラ・ピネダや、スクリプターのケリー・クリーグ、メイクのビビアン・ベイカー、エッジアームドライバーのディーン・ベイリーらが登場。

中でも、セーフ・ダイバーのピートとのインタビューでは、セーフ・ダイバー歴17年でトム・クルーズ主演の『ザ・マミー/呪われた砂漠の王女』なども手掛けたという話をピートから聞いたクリスは「俺とトムの水中の動きに順位をつけると、俺の方がかなり上?それともはるかに上?」と爆弾発言する一幕も。

40歳を目前にしても少年の心を宿らせた飾らないヤンチャな性格で誰にでも愛されているクリス・プラット。そんなクリスによって暴かれた本作の和気あいあいとしたキャスト・スタッフ陣が全員一丸となって作り上げた超大作に注目だ。

映画『ジュラシック・ワールド/炎の王国』は7月13日(金)より全国公開

(C)Universal Pictures (C)Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. and Legendary Pictures Productions, LLC. (C)Jaimie Trueblood

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド