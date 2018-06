8月4日より公開となる『劇場版 仮面ライダービルド Be The One(ビー・ザ・ワン)』『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film(アンフィルム)』の前売券の全国の劇場での売上枚数が、6月16日と17日の土日2日間で累計1万7900枚を記録したことがわかった。この数字は前作『劇場版 仮面ライダーエグゼイド トゥルー・エンディング』『宇宙戦隊キュウレンジャー THE MOVIE ゲース・インダベーの逆襲』(17年)対比191.2%という驚異的な数字となっている。夏の定番映画として2001年にスタートした『仮面ライダー/スーパー戦隊シリーズ』18作目として公開を控える本作。発売開始2日間での1万7900枚という売上枚数は、2013年に公開され、興行収入12億円超えの大ヒットを記録した『劇場版 仮面ライダーウィザード in Magic Land』『劇場版 獣電戦隊キョウリュウジャー ガブリンチョ・オブ・ミュージック』の1万7680枚を上回り、同シリーズの過去5年の中でも最高の記録となっている。前売券には購入者特典として、スマホやタブレットを支えるアイテム【激熱(げきあつ)ライバル!ささえるヒーローズ!(全2種)】が付属。全国各4万個限定の本アイテムも普段の生活に使えると大好評だ。本作は、平成仮面ライダーシリーズ第19作目で、シリーズ史上最高のIQを誇る天才物理学者が仮面ライダーに変身し、予想を裏切るストーリー展開で話題沸騰中の『仮面ライダービルド』(テレビ朝日系 毎週日曜午前9:00〜)と、スーパー戦隊第42作目にして史上初、1つの番組の中に2組のスーパー戦隊が登場する異色作品『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』(テレビ朝日系 毎週日曜午前9:30〜)の劇場版最新作。テレビシリーズでも大きな反響を呼んでいる2大ヒーロー初の単独映画となる。