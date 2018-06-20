¡Ø¥¥¹¤Ç¤¤ëñ»Ò¡ÙÆÃÊÌÍ½¹ð¤Ç»°¥ÄÌðÍºÆó¡õÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤é¼«Í³¥¢¥Æ¥ì¥³
¡¡ÂÎ©Íü²Ö¤ÈÅÄÂ¼ÐÒµ×¡ÊBOYSANDMEN¡Ë¤¬¶¦±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥¥¹¤Ç¤¤ëñ»Ò¡Ù¤è¤ê¡¢ËÜºî¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤À¼Í¥¤¿¤Á¤¬¡¢ËÜÊÔ¤Î±ÇÁü¤ò¾¡¼êµ¤¤Þ¤Þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¥¢¥Æ¥ì¥³¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÆÃÊÌÍ½¹ð¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¥¹¤Ç¤¤ëñ»Ò¡ÙÆÃÊÌÍ½¹ð¤Ë»²²Ã¤·¤¿À¼Í¥¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡±§ÅÔµÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ð¥Ä¥¤¥Á»Ò»ý¤Á¤Î½ÐÌá¤ê¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æ£ÅÄÍÛ»Ò¡ÊÂÎ©¡Ë¤¬¡¢¼Â²È¤Îñ»Ò²°¤ÎºÆ·ú¤ËÊ³Æ®¤·¤Ä¤Ä¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î´ä¸¶Î¼¡ÊÅÄÂ¼¡Ë¤È¿¥¤ê¤Ê¤¹ÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£ÅþÃå¤·¤¿ÆÃÊÌÍ½¹ð¤Ï¡¢¡Èñ»Ò±Ç²è¡É¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¼ê¤ò¾å¤²¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¡õ¼ã¼ê¿Íµ¤À¼Í¥6Ì¾¤¬¡¢ËÜºî¤Î±ÇÁü¤ò¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¥¢¥Æ¥ì¥³¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤Î¾å¿ùÃ£ÌéÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»°¥ÄÌðÍºÆó¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤ÎÀõÁÒÆîÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡×¡ÖÊÑ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡×¡Ö¤¹¤ì°ã¤¦ñ»Ò¤È¾®äÆÊñ¡×ÊÓ¡£±ÇÁü¤ÇÆüüâ¤È¤æ¤«¤¤¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤¿»°¥ÄÌð¤Ï¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¸ú¤¤¤¿ñ»ÒÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ ¥¥¹¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢2 ¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤ÎÆü¹â¤Ï¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤¿ñ»Ò¤Ï¡¢²æ¤¬²È¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤·¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤·Âç¹¥¤¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¤¤¤Ä¤«±§ÅÔµÜ¤Çñ»Ò½ä¤ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¢ö¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌÍ½¹ð¤Ë¤Ï¡¢Áó°ææÆÂÀ¤Î´Å¤¤À¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖÁó°ææÆÂÀ¤Ç¤¹¤±¤É?¡×¡Ö¼Â²È¤Ø GO!¡×¡Ö¶õµ¤¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤ÃË¡×ÊÓ¤ä¡¢¹¾¸ýÂóÌé¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥Ü¥¤¥¹¤¬¸÷¤ë¡Öñ»ÒµÇ°Æü¡×¡ÖÎø¤Ï¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¡ÖÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¡×ÊÓ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¤ÈÂç¶¶ºÌ¹á¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ð¥«!¡×¡ÖµëÎÁÆü¡×¡Ö·ëº§º¾µ½¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¥¹¤Ç¤¤ëñ»Ò¡Ù¤ÏÆÊÌÚ¸©Àè¹Ô¸ø³«Ãæ¡£6·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¥¹¤Ç¤¤ëñ»Ò¡ÙÆÃÊÌÍ½¹ð¤Ë»²²Ã¤·¤¿À¼Í¥¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡±§ÅÔµÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ð¥Ä¥¤¥Á»Ò»ý¤Á¤Î½ÐÌá¤ê¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦Æ£ÅÄÍÛ»Ò¡ÊÂÎ©¡Ë¤¬¡¢¼Â²È¤Îñ»Ò²°¤ÎºÆ·ú¤ËÊ³Æ®¤·¤Ä¤Ä¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î´ä¸¶Î¼¡ÊÅÄÂ¼¡Ë¤È¿¥¤ê¤Ê¤¹ÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£ÅþÃå¤·¤¿ÆÃÊÌÍ½¹ð¤Ï¡¢¡Èñ»Ò±Ç²è¡É¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¼ê¤ò¾å¤²¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¡õ¼ã¼ê¿Íµ¤À¼Í¥6Ì¾¤¬¡¢ËÜºî¤Î±ÇÁü¤ò¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¥¢¥Æ¥ì¥³¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤Î¾å¿ùÃ£ÌéÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»°¥ÄÌðÍºÆó¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø¥¿¥Ã¥Á¡Ù¤ÎÀõÁÒÆîÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆü¹â¤Î¤ê»Ò¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡×¡ÖÊÑ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡×¡Ö¤¹¤ì°ã¤¦ñ»Ò¤È¾®äÆÊñ¡×ÊÓ¡£±ÇÁü¤ÇÆüüâ¤È¤æ¤«¤¤¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤¿»°¥ÄÌð¤Ï¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î¸ú¤¤¤¿ñ»ÒÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£ ¥¥¹¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢2 ¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤ÎÆü¹â¤Ï¡Ö¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ì¤¿ñ»Ò¤Ï¡¢²æ¤¬²È¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤·¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤·Âç¹¥¤¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¤¤¤Ä¤«±§ÅÔµÜ¤Çñ»Ò½ä¤ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¢ö¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃÊÌÍ½¹ð¤Ë¤Ï¡¢Áó°ææÆÂÀ¤Î´Å¤¤À¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖÁó°ææÆÂÀ¤Ç¤¹¤±¤É?¡×¡Ö¼Â²È¤Ø GO!¡×¡Ö¶õµ¤¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤ÃË¡×ÊÓ¤ä¡¢¹¾¸ýÂóÌé¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥Ü¥¤¥¹¤¬¸÷¤ë¡Öñ»ÒµÇ°Æü¡×¡ÖÎø¤Ï¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡×¡ÖÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¡×ÊÓ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¤ÈÂç¶¶ºÌ¹á¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ð¥«!¡×¡ÖµëÎÁÆü¡×¡Ö·ëº§º¾µ½¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¥¹¤Ç¤¤ëñ»Ò¡Ù¤ÏÆÊÌÚ¸©Àè¹Ô¸ø³«Ãæ¡£6·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£