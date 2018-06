阿部サダヲ&吉岡里帆共演のロック・コメディー映画『音量を上げろタコ!なに歌ってんのか全然わかんねぇんだよ!!』(10月12日公開)の主題歌、挿入歌を担当する14組のアーティストが20日、発表された。

テレビドラマ「時効警察」シリーズや映画『インスタント沼』『俺俺』などトリッキーな話題作&ヒット作を生んできた三木聡監督がメガホンを取り、長年の「声帯ドーピング」により喉崩壊寸前の世界的ロックスター・シン(阿部)と、声が異常に小さいストリートミュージシャン・ふうか(吉岡)の交流を描く本作。

2つの主題歌のうちシンが歌う「人類滅亡の歓び」を作曲したのは、L'Arc〜en〜Ciel やソロとして活動するカリスマ、HYDE。楽曲提供について「監督のイメージを具現化していったら恐ろしい曲になりました(笑)。シンとの共通項も多く、時期的にもお互いパクったわけではないのですが、シンと僕のアー写がそっくりだったので驚きました。僕はドーピングしてませんよ!」とコメント。

また同曲の作詞を、元SUPERCARのギタリストで、作詞家・音楽プロデューサー・作家のいしわたり淳治が手掛け、バックバンド「EX MACHiNA」として、PABLO、KenKen、FUZZY CONTROL のSATOKOが参加している。

一方、ふうかの歌う主題歌「体の芯からまだ燃えているんだ」の作詞・作曲を新星シンガーソングライター・あいみょん、アレンジ・演奏を THIS IS JAPAN が担当。

挿入歌に、俳優の高橋一生の弟としても知られる never young beach の安部勇磨、チャットモンチーの橋本絵莉子、グループ魂のギター“遅刻”こと富澤タク、ニューロティカのKATARU、NABO、清水麻八子、八十八ヶ所巡礼らが名を連ねる。(編集部・石井百合子)

アーティスト一覧は以下の通り。

HYDE/「人類滅亡の歓び」作曲

いしわたり淳治(作詞家・音楽プロデューサー・作家)/「人類滅亡の歓び」作詞

あいみょん/「体の芯からまだ燃えているんだ」作詞・作曲

PABLO/「人類滅亡の歓び」アレンジ・ギター演奏・出演

KenKen/「人類滅亡の歓び」ベース演奏・出演

SATOKO(FUZZY CONTROL)/「人類滅亡の歓び」ドラム演奏・出演

THIS IS JAPAN/「体の芯からまだ燃えているんだ」アレンジ・演奏

安部勇磨(never young beach)/「夏風邪が治らなくて」作詞・作曲

never young beach/「夏風邪が治らなくて」アレンジ・演奏

橋本絵莉子/「まだ死にたくない」「ゆめのな」作詞・作曲

富澤タク(グループ魂/Number the.)/「遊ぶ金欲しさの犯行」作詞・作曲・ギター演奏・出演

KATARU(ニューロティカ)/「遊ぶ金欲しさの犯行」ベース演奏・出演

NABO(ニューロティカ)/「遊ぶ金欲しさの犯行」ドラム演奏・出演

清水麻八子/「肩噛むな!」ボーカル・出演

八十八ヶ所巡礼/「肩噛むな!」作曲・演奏・出演