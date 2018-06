パティ・ジェンキンスが前作に引き続き監督を務める映画『ワンダーウーマン』の続編より、クリス・パイン扮するスティーブ・トレバーの再登場を告げるビジュアルが公開された。

クリス・パイン扮するスティーブ・トレバーを垣間見ることのできる写真に「『ワンダーウーマン 1984』へようこそ、スティーブ・トレバー!#WW84」と添えられ、ジェンキンス監督のTwitterで公開された。

現時点では、第一次世界大戦の激しい戦いで自ら犠牲となって命を落としたスティーブがどのような形で登場するかは明らかになってはいない。また、スティーブ・トレバーのビジュアル解禁後には、ワンダーウーマン役のガル・ガドットも80年代を思わせるテレビ画面を見つめる様子をツイートしている。

Wonder Woman 1984 #WW84 pic.twitter.com/aFei1Taqrt

Welcome to WONDER WOMAN 1984, Steve Trevor! #WW84 pic.twitter.com/BCLARdVuTu

- Patty Jenkins (@PattyJenks) 2018年6月13日