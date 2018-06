「オーシャンズ」シリーズ最新作、サンドラ・ブロックらが出演する映画『オーシャンズ8』が8月10日(金)より公開される。この度、本作の本ポスターと本予告が解禁となった。

窃盗、賭博詐欺、変装詐欺、爆発物、大泥棒の息子。1秒の狂いもなく各自の任務を完全に遂行する史上最強の犯罪のプロフェッショナル・チームが、ラスベガスのカジノの金庫を破り大金を盗んだ『オーシャンズ11』。本シリーズを生み出してきたスティーブン・ソダーバーグがプロデューサーを務める本作ではニューヨークに舞台を移し、“ファッション界のアカデミー賞”と称される世界最大のファッションショー「メットガラ」を狙う。

公開された映像とポスターには、サンドラ・ブロック、ケイト・ブランシェット、アン・ハサウェイらオスカー女優が名を連ね、さらにはグラミー賞を受賞し絶大な人気を誇る歌姫リアーナまでが描かれる。各界の超一流たちが垣根を越えて一堂に集結する、「オーシャンズ」以外では絶対不可能な超豪華な顔合わせとなった。

映画『オーシャンズ8』は8月10日(金)より全国公開

