海外旅行先でクレジットカードやキャッシュカードを使用するとき「スキミング被害に気を付けろ」とは良く聞く話。

特にATMのスキミング技術は、年々巧妙になっているとのことです。

大胆な手口をご覧ください。

10+ Insane ATM Scams That You Wouldn’t Even Notice



本物の上に取り付けられたフェイクの挿入口。カードのデータを抜かれます。



パネルカバーの裏側に仕込まれた隠しカメラ。



さりげない突起部分に隠しカメラ。



横のしおりケースに隠しカメラが仕込まれていることも。

[画像を見る]

こちらはパネルの上に、そっくりなパネルが重ねられています。

装置そのものを載せてしまう大掛かりな物まで。

[動画を見る]

Fake ATM Pulled Off Real ATM - YouTube

一応このタイプのフェイクを見抜くコツは、いくつかあるそうです。

[画像を見る]

・ところどころ、ひびが入っている。

[画像を見る]

・オーディオジャックがずれている。

[画像を見る]

こちらは正しいもの。



手の込んだものばかりで、いくら気を付けていてもスキミングを完全に防げる気はしませんね……。

あやしい場所で使用した後は、おかしな入出金がないかチェックしましょう。