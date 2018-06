『HiGH&LOW』シリーズのスピンオフ映画『DTC ―湯けむり純情篇― from HiGH&LOW』の予告編が公開された。同作の主役は、山下健二郎(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)が演じるダン、佐藤寛太(劇団EXILE)が演じるテッツ、佐藤大樹(EXILE、FANTASTICS)が演じるチハル。通称「DTC」の3人がバイクで旅に出るが、所持金が無くなったために温泉街の旅館で日雇いのアルバイトを開始し、夫と死別した若女将のマリ、その1人娘メグミ、番頭・宮崎有起らと出会うというあらすじだ。DOBERMAN INFINITYによる主題歌“YOU & I”を使用した予告編には、戦いに疲れ切ったDTCの3人がサウナに入るシーン、「ケンカ0、笑い80、感動20!」というダンのセリフ、廣瀬智紀、松田凌、西川俊介、西村一輝が演じる「SMG」や、水野勝(BOYS AND MEN)、田中俊介(BOYS AND MEN)、守屋光治、井澤勇貴が演じる「達磨ベイビーズ」の面々と協力しあう様子などが映し出されている。あわせてHONEST BOYZが登坂広臣(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)をフィーチャリングした新曲“BEEPING SOUND feat. HIROOMI TOSAKA”が挿入歌に起用されることが判明。同曲は現在配信中だ。