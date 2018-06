『HiGH&LOW』シリーズのスピンオフ映画『DTC ―湯けむり純情篇― from HiGH&LOW』が、9月28日から3週間限定で劇場公開される。同作は企画・プロデュースをEXILE HIRO、企画制作をHI-AXが手掛ける作品。監督は『HiGH&LOW』シリーズの脚本を担当してきた平沼紀久が担当する。平沼が長編映画の監督を務めるのは初めて。『DTC ―湯けむり純情篇― from HiGH&LOW』の主役は、山下健二郎(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)が演じるダン、佐藤寛太(劇団EXILE)が演じるテッツ、佐藤大樹(EXILE、FANTASTICS)が演じるチハル。通称「DTC」の3人がバイクで旅に出るが、所持金が無くなったために温泉街の旅館で日雇いのアルバイトを開始し、夫と死別した若女将のマリ、その1人娘メグミ、番頭・宮崎有起らと出会うというあらすじだ。アクションなしの純情青春ストーリーになるという。キャストにはマリ役の笛木優子、メグミ役の新井美羽、宮崎有起役の駿河太郎のほか、鈴木伸之(劇団EXILE)、八木将康(劇団EXILE)、天野浩成、廣瀬智紀、松田凌、西川俊介、西村一輝、水野勝(BOYS AND MEN、YanKee5)、田中俊介(BOYS AND MEN、YanKee5、NO IDEA)、守屋光治、井澤勇貴らが名を連ねている。