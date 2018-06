[★★★☆☆3.80/レビュー数:958件]累計180万部突破したを池井戸潤の同名ベストセラー小説を、長瀬智也主演で映画化。トレーラーの脱輪事故をきっかけに浮き彫りになる大企業の“リコール隠し”をめぐる、大逆転エンタテインメント。それは事故か事件か、大企業にいかに立ち向かうべきか、そして正義とは何かを問う。

[★★★☆☆3.84/レビュー数:78件]名匠ホン・サンス監督が、現代を生きる新しいヒロイン像を描いたヒューマンドラマ。不倫スキャンダルで、一度キャリアを捨てた女優ヨンヒだったが、再び復帰を考える。そんな折、ひとり浜辺を訪れた彼女は、意外な方法で自分の心と向き合う。ベルリン国際映画祭主演女優賞(銀熊賞)受賞。

■1位『ワンダー 君は太陽』

[★★★★☆4.33/レビュー数:2,983件]全世界で800万部を突破したベストセラー小説を映画化。遺伝子の疾患で、人とは異なる顔をもって生まれ、自宅学習を続けてきた10歳の少年オギーが、学校へ通うことからはじまる感動のヒューマンドラマ。オギー役は、映画『ルーム』で注目を集め、映画史上最高の天才子役とも称されるジェイコブ・トレンブレイ。 ----- 6月のFilmarks期待度No.1作品に輝いた『ワンダー 君は太陽』が、見事先週の初日満足度1位を獲得。「オギーを初めて学校に送り出すシーンから何度も泣いた」「ジェイコブ君の演技が最高」「人は見た目ではなく、心と行動が大事と思わせてくれるすごくいい作品」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。 邦画では、サザンオールスターズの主題歌も話題、池井戸潤作品初の映画化となる『空飛ぶタイヤ』が最上位という結果に。 以上全6作品、ぜひ映画館で! 本ランキングは、2018年6月第3週に公開された映画を対象に、公開日から2018年6月18日時点のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。 ※本ランキングは公開日から6月18日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から6月18日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※本記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2018年6月18日時点のものです。

(C)2016 Mine Canarias Aie Roxbury Enemy Sl Sun Film Srl Mine Film Llc、Batman and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. © Warner Bros. Japan LLC、(C)TM and © 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved. Not for sale or duplication.、(C)2018「空飛ぶタイヤ」製作委員会、(C) 2017 Jeonwonsa Film Co. All Rights Reserved.、(C)2017 Lions Gate Films Inc. and Participant Media, LLC and Walden Media, LLC. All Rights Reserved.

【あわせて読みたい】

※ 美しい涙を流したいなら! 大人顔負けの名演技をみせる子役たち

※ 『ニンジャバットマン』で注目のアニメスタジオ「神風動画」とは

※ 『メイズ・ランナー』1作目からシリーズをおさらい<用語解説付き>