山下健二郎(三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE)、佐藤寛太(劇団EXILE)、佐藤大樹(EXILE/FANTASTICS)が主演を務める映画『DTC ‐湯けむり純情篇‐ from HiGH&LOW』が9月28日より公開されることが決定した。本作はシリーズ累計興収60億円・観客動員450万人を突破した「HiGH&LOW」シリーズの人気キャラクターである山王連合会のダン(山下)、テッツ(寛太)、チハル(大樹)の3人組(通称:DTC)を主人公にしたハートウォーミングな青春ドラマ。企画プロデュースにはEXILE HIRO、シリーズ全作品の脚本を担当した平沼紀久が長編映画初監督を務め、スカッと笑えてホロッと泣ける純情ムービーになるとのこと。刺激的な日々を駆け抜け、退屈な日々を送っていたDTCの3人は、行先も決めずバイクで旅にでることに。しかし早々に所持金が底をついた3人は、たどり着いた温泉街の旅館で日雇いバイトとして働き始める。そこで3人は、夫と死別し、娘を育てながら旅館を切り盛りするマリ(笛木優子)と出会う。マリと旅館の番頭・宮崎(駿河太郎)が互いに惹かれあっていると知ったDTCは、2人のために、ある作戦を実行に移す。映画の公開決定と合わせてキャストの情報も一斉に解禁。山王連合会からは、ヤマト役の鈴木伸之をはじめ、新進気鋭のアーティスト“縦笛兄弟”を演じる八木将康、天野浩成、ホワイトラスカルズSMG役の廣瀬智紀、松田凌、西川俊介、西村一輝、達磨ベイビーズ役の水野勝、田中俊介、守屋光治、井澤勇貴ら、これまでシリーズを彩ってきたキャスト陣が登場。さらに温泉街で新たに出逢う人々を、笛木、駿河、新井美羽ら実力派俳優が演じる。映画『DTC ‐湯けむり純情篇‐ from HiGH&LOW』は9月28日より全国ロードショー。