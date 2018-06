人気プロジェクト『HiGH&LOW』シリーズの最新作となるスピンオフ映画『DTC -湯けむり純情篇- from HiGH&LOW』が、9月28日から3週間限定で公開されることが決定した。

『HiGH&LOW』シリーズは、SWORD地区と呼ばれるエリアを舞台に、男たちがプライドを懸けて戦いに挑む姿を描き、2015年のテレビドラマから、映画、配信などさまざまな展開がされてきた人気作品。最新作となる本作は、劇中のチームの1つである「山王連合会」のメンバーである山下健二郎(三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE)演じるダン、佐藤寛太(劇団EXILE)ふんするテッツ、佐藤大樹(EXILE / FANTASTICS)が担当するチハルの3人組「DTC」を描くスピンオフ作品となる。メガホンを取るのは、シリーズ全作品の脚本を手がけてきた平沼紀久。

ストーリーは、ダン、テッツ、チハルの3人が戦いの日々を終えて、バイクで旅に出ることから始まる。出発早々、所持金が底を尽いてしまった3人は、温泉街の旅館で日雇いのバイトをすることに。そこで出会った若女将のマリ(笛木優子)と番頭・宮崎(駿河太郎)の恋を「DTC」が仲間たちとともに応援するという、今までの作風とは違ったアクションなしの人情物語だ。公開されたビジュアルでは「DTC」の3人がバイクの前で笑顔を浮かべており、今までのシリーズとは違ったさわやかで和やかな様子が伺える。

EXILEのHIROが企画プロデュースを務め、シリーズの劇場版はこれまでに、ドラマを再編成した『ROAD TO HiGH&LOW』、劇中最強といわれた雨宮兄弟を描いたスピンオフ作品『HiGH&LOW THE RED RAIN』、劇場版3部作となる『HiGH&LOW THE MOVIE』、『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』、『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』の5本が製作されてきた。(編集部・梅山富美子)