歌手のビヨンセとラッパーのジェイ・Zが現地時間16日、コラボアルバム「Everything Is Love」をサプライズリリースした。

ハリウッドの大物夫婦ビヨンセとジェイは現地時間16日にストリーミング・サービス「Tidal」に「Everything Is Love」をリリース。さらに新曲「Apes**t」のミュージックビデオも公開した。このミュージックビデオは今年5月にフランスのパリのルーブル美術館で撮影されたという。

ビヨンセとジェイはこれまで「03 Bonnie & Clyde」、「Crazy in Love」、「Drunk in Love」など12曲でコラボ。2人は今月、夫婦でツアー「On the Run II」をスタートしたばかりだった。

ビヨンセは2016年に「Lemonade」を、ジェイは2017年に「4:44」をリリースし、コラボアルバムの「Everything Is Love」は3部作の最後のアルバムとなったようだ。