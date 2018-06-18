大阪 高槻市の高槻駅付近で水道管破裂の情報相次ぐ
18日08:08頃から、大阪府高槻市の高槻駅付近で水道管破裂が発生したとの投稿が相次いでいます。（JX通信社/FASTALERT）
げろ！— ドキンちゃん (@supermakochan) June 17, 2018
水道管破裂😓←大阪高槻 pic.twitter.com/KNSuQsKuL9
高槻地震。下田部付近地割れ pic.twitter.com/lG5PJwF8q7— おとん (@tsoma0) June 17, 2018
水道管破裂してます。高槻市。 pic.twitter.com/4tcjRBI1Yy— まみ❄望海さんが大好き (@Nozomi210Love) June 17, 2018
高槻めっちゃやばい事なってます( ˙-˙ ) pic.twitter.com/dl9Mtze0Gh— ヤシシックバグ (@ya_c_o) June 17, 2018
現在のJR高槻駅。— まるせいゆ (@psc8tkys) June 17, 2018
多分元々工事中だった天井から水道管破裂したのかめちゃくちゃ水が流れてきてるのと電灯があちこち半分外れてる。 pic.twitter.com/1GFI1doPGb
水道管破裂。 pic.twitter.com/58lgu4tmkf— りとる@豪運レベル3 (@little802fm) June 17, 2018