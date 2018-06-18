〔地震〕大阪府大阪市北区・高槻市・枚方市・茨木市・箕面市で震度6弱、津波の心配なし(6/18)
気象庁によると、18日07:58頃、大阪府北部を震源とするM5.9の地震があり、大阪府大阪市北区・高槻市・枚方市・茨木市・箕面市で震度6弱の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：6月18日07:58頃
・震源地 ：大阪府北部(北緯34.8度、東経135.6度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M5.9(推定)
■震度3以上が観測された市町村
【震度6弱】
・大阪府 ：大阪北区茶屋町＊、高槻市立第2中学校＊、枚方市大垣内＊、茨木市東中条町＊、箕面市粟生外院＊
【震度5強】
・大阪府 ：大阪都島区都島本通＊、大阪東淀川区北江口＊、大阪淀川区木川東＊、豊中市曽根南町＊、豊中市役所＊、吹田市内本町＊、高槻市桃園町、高槻市消防本部＊、寝屋川市役所＊、箕面市箕面、摂津市三島＊、交野市私部＊、島本町若山台＊
・京都府 ：亀岡市余部町＊、長岡京市開田＊、八幡市八幡＊、大山崎町円明寺＊、久御山町田井＊
【震度5弱】
・大阪府 ：大阪福島区福島＊、大阪此花区春日出北＊、大阪東淀川区柴島＊、大阪生野区舎利寺＊、大阪国際空港、池田市城南＊、守口市京阪本通＊、大東市新町＊、豊能町余野＊、能勢町役場＊
・京都府 ：京都西京区樫原＊、宇治市宇治琵琶、宇治市折居台＊、亀岡市安町、城陽市寺田＊、向日市寺戸町＊、京田辺市田辺＊、南丹市八木町八木＊、井手町井手＊、精華町南稲八妻＊
・滋賀県 ：大津市南郷＊
・兵庫県 ：尼崎市昭和通＊、西宮市宮前町、西宮市平木＊、伊丹市千僧＊、川西市中央町＊
・奈良県 ：大和郡山市北郡山町＊、御所市役所＊、高取町観覚寺＊、広陵町南郷＊
【震度4】
・大阪府 ：大阪大正区泉尾＊、大阪天王寺区上本町＊、大阪浪速区元町＊、大阪東成区東中本＊、大阪城東区放出西＊、大阪阿倍野区松崎町＊、大阪住吉区遠里小野＊、大阪東住吉区杭全＊、大阪西成区岸里＊、大阪鶴見区横堤＊、大阪住之江区御崎＊、大阪平野区平野南＊、大阪中央区大手前、大阪堺市堺区山本町＊、大阪堺市堺区大浜南町＊、岸和田市畑町＊、泉大津市東雲町＊、八尾市本町＊、富田林市高辺台＊、松原市阿保＊、大阪和泉市府中町＊、柏原市安堂町＊、羽曳野市誉田＊、門真市中町＊、藤井寺市岡＊、東大阪市荒本北＊、能勢町今西＊、大阪太子町山田＊、河南町白木＊、千早赤阪村水分＊
・京都府 ：京都北区紫竹＊、京都上京区薮ノ内町＊、京都上京区今出川御前＊、京都左京区田中＊、京都中京区西ノ京、京都東山区清水＊、京都下京区河原町塩小路＊、京都南区西九条＊、京都右京区京北周山町＊、京都右京区太秦＊、京都右京区嵯峨＊、京都右京区嵯峨樒原＊、京都山科区安朱川向町＊、京都山科区西野＊、京丹後市弥栄町溝谷＊、南丹市園部町小桜町＊、木津川市加茂町里＊、木津川市木津＊、木津川市山城町上狛＊、宇治田原町荒木＊、笠置町笠置＊、南山城村北大河原＊、京丹波町蒲生＊
・滋賀県 ：大津市御陵町、大津市国分＊、彦根市城町、長浜市西浅井町大浦＊、近江八幡市桜宮町、近江八幡市出町＊、草津市草津＊、栗東市安養寺＊、甲賀市信楽町＊、野洲市西河原＊、湖南市中央森北公園＊、湖南市石部中央西庁舎＊、湖南市中央東庁舎＊、東近江市池庄町＊、東近江市市子川原町＊、東近江市五個荘小幡町＊、米原市下多良＊、竜王町小口＊
・兵庫県 ：神戸東灘区住吉東町＊、神戸灘区八幡町＊、神戸兵庫区烏原町＊、神戸兵庫区上沢通＊、神戸長田区神楽町＊、神戸垂水区日向＊、神戸北区南五葉＊、神戸北区藤原台南町＊、神戸中央区脇浜、神戸西区竹の台＊、姫路市豊富＊、明石市中崎、明石市相生＊、西宮市名塩＊、洲本市物部、芦屋市精道町＊、豊岡市城崎町＊、宝塚市東洋町＊、三木市細川町、三木市福井＊、三田市下深田、三田市下里＊、篠山市北新町、篠山市宮田＊、淡路市富島、淡路市久留麻＊、淡路市志筑＊、猪名川町紫合＊
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：6月18日07:58頃
・震源地 ：大阪府北部(北緯34.8度、東経135.6度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M5.9(推定)
■震度3以上が観測された市町村
【震度6弱】
・大阪府 ：大阪北区茶屋町＊、高槻市立第2中学校＊、枚方市大垣内＊、茨木市東中条町＊、箕面市粟生外院＊
【震度5強】
・大阪府 ：大阪都島区都島本通＊、大阪東淀川区北江口＊、大阪淀川区木川東＊、豊中市曽根南町＊、豊中市役所＊、吹田市内本町＊、高槻市桃園町、高槻市消防本部＊、寝屋川市役所＊、箕面市箕面、摂津市三島＊、交野市私部＊、島本町若山台＊
・京都府 ：亀岡市余部町＊、長岡京市開田＊、八幡市八幡＊、大山崎町円明寺＊、久御山町田井＊
【震度5弱】
・大阪府 ：大阪福島区福島＊、大阪此花区春日出北＊、大阪東淀川区柴島＊、大阪生野区舎利寺＊、大阪国際空港、池田市城南＊、守口市京阪本通＊、大東市新町＊、豊能町余野＊、能勢町役場＊
・京都府 ：京都西京区樫原＊、宇治市宇治琵琶、宇治市折居台＊、亀岡市安町、城陽市寺田＊、向日市寺戸町＊、京田辺市田辺＊、南丹市八木町八木＊、井手町井手＊、精華町南稲八妻＊
・滋賀県 ：大津市南郷＊
・兵庫県 ：尼崎市昭和通＊、西宮市宮前町、西宮市平木＊、伊丹市千僧＊、川西市中央町＊
・奈良県 ：大和郡山市北郡山町＊、御所市役所＊、高取町観覚寺＊、広陵町南郷＊
【震度4】
・大阪府 ：大阪大正区泉尾＊、大阪天王寺区上本町＊、大阪浪速区元町＊、大阪東成区東中本＊、大阪城東区放出西＊、大阪阿倍野区松崎町＊、大阪住吉区遠里小野＊、大阪東住吉区杭全＊、大阪西成区岸里＊、大阪鶴見区横堤＊、大阪住之江区御崎＊、大阪平野区平野南＊、大阪中央区大手前、大阪堺市堺区山本町＊、大阪堺市堺区大浜南町＊、岸和田市畑町＊、泉大津市東雲町＊、八尾市本町＊、富田林市高辺台＊、松原市阿保＊、大阪和泉市府中町＊、柏原市安堂町＊、羽曳野市誉田＊、門真市中町＊、藤井寺市岡＊、東大阪市荒本北＊、能勢町今西＊、大阪太子町山田＊、河南町白木＊、千早赤阪村水分＊
・京都府 ：京都北区紫竹＊、京都上京区薮ノ内町＊、京都上京区今出川御前＊、京都左京区田中＊、京都中京区西ノ京、京都東山区清水＊、京都下京区河原町塩小路＊、京都南区西九条＊、京都右京区京北周山町＊、京都右京区太秦＊、京都右京区嵯峨＊、京都右京区嵯峨樒原＊、京都山科区安朱川向町＊、京都山科区西野＊、京丹後市弥栄町溝谷＊、南丹市園部町小桜町＊、木津川市加茂町里＊、木津川市木津＊、木津川市山城町上狛＊、宇治田原町荒木＊、笠置町笠置＊、南山城村北大河原＊、京丹波町蒲生＊
・滋賀県 ：大津市御陵町、大津市国分＊、彦根市城町、長浜市西浅井町大浦＊、近江八幡市桜宮町、近江八幡市出町＊、草津市草津＊、栗東市安養寺＊、甲賀市信楽町＊、野洲市西河原＊、湖南市中央森北公園＊、湖南市石部中央西庁舎＊、湖南市中央東庁舎＊、東近江市池庄町＊、東近江市市子川原町＊、東近江市五個荘小幡町＊、米原市下多良＊、竜王町小口＊
・兵庫県 ：神戸東灘区住吉東町＊、神戸灘区八幡町＊、神戸兵庫区烏原町＊、神戸兵庫区上沢通＊、神戸長田区神楽町＊、神戸垂水区日向＊、神戸北区南五葉＊、神戸北区藤原台南町＊、神戸中央区脇浜、神戸西区竹の台＊、姫路市豊富＊、明石市中崎、明石市相生＊、西宮市名塩＊、洲本市物部、芦屋市精道町＊、豊岡市城崎町＊、宝塚市東洋町＊、三木市細川町、三木市福井＊、三田市下深田、三田市下里＊、篠山市北新町、篠山市宮田＊、淡路市富島、淡路市久留麻＊、淡路市志筑＊、猪名川町紫合＊
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